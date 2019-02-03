Попри перешкоди священика, віряни на Закарпатті домоглися переходу до ПЦУ

У селищі Ясіня на Закарпатті священики Хустської єпархії УПЦ Московського патріархату передали громаді ключі від храму та звільнили його. Проте раніше священик УПЦ МП вступив у конфлікт із місцевою парафією, яка вирішила долучитися до Православної церкви України.

Громада храму св. Георгія Побідоносця в Ясіні покинула Хустську єпархію УПЦ МП і підтримала перехід до Закарпатської єпархії ПЦУ. "За" виступили 70 осіб, "проти" було лише 14, повідомив єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій.

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Проте священик УПЦ МП відмовився від переходу і разом з благочинним від Хустської єпархії він ображав прихожан та не хотів покидати храм.

На сьогодні під юрисдикцію ПЦУ перейшли понад 150 парафіяльних храмів. До ПЦУ хочуть приєднатись, покинувши УПЦ МП, ще близько 200 релігійних громад.

УПЦ МП налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість сягає близько 10 тисяч.

Які правила переходу громади до ПЦУ? Згідно з законом, за перехід в іншу церкву повинні проголосувати не менше 2/3 членів громади; рішення громади треба зареєструвати у статуті про перехід; все майно громади після переходу залишається з нею; частина громади, яка не погоджується з рішенням, може зареєструвати окрему релігійну громаду.

Як з’явилась Православна церква України? Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.



У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.



Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол.



Тепер УПЦ МП повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.