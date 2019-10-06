Нет никакой формулы Штайнмайера, – Сыроед пришла на акцию протеста "Остановим капитуляцию"

Юрист и вицеспикер ВРУ 8-го созыва Оксана Сыроед пришла на акцию протеста "Остановим капитуляцию". По ее словам, формулы Штайнмайера не существует, а требования России такие же опасны, как и ее пули.

"Остановим капитуляцию", – с таким призывом сегодня на Майдане собрались люди, которые выступают против подписания Украиной формулы Штайнмайера.

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На акцию акцию пришла и Оксана Сыроед. По ее мнению, требования, которые выдвигает Россия Украине – опасны.

Нет никакой формулы Штаймаера. И в принципе, нет никакой разницы между русскими пулями и теми требованиями, которые Россия выставляет перед Украиной,

– заявила юрист и вицеспикер ВРУ 8-го созыва.

Видео: Сыроед о формуле Штайнмайера

Что происходит на Майдане и в разных городах Украины:

Это самый масштабный за неделю протест против формулы Штайнмайера. В Киеве на акцию вышло почти 10 тысяч человек. Начинали с Майдана, а потом пошли к ОП, Раде и Кабмину.

Протестующие считают рискованной формулу Штайнмайера. Активисты говорят, что этот план выгоден Путину.

Видео: акция протеста в Киеве против формулы Штайнмайера

О чем идет речь в формуле Штайнмайера:

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон. Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской областей состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов. Выборы состоятся только тогда, когда с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украине.

Что говорит президент?

Владимир Зеленский подчеркивал, что государство не подписывало никакую формулу Штайнмайера, а послала отдельные письма спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, где показала свое согласие с позициями по тексту формулы Штайнмайера. После этого должна состояться встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, России, Франции и Германии. На встрече политики обсудят пути прекращения войны на Донбассе.