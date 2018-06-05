Невероятная Украина: показали впечатляющие фото заката в Днепре
Команда проекта Ukraїner выложила в сеть волшебные фото заката Солнца в Днепре. В объектив попали знаменитые небоскребы "Башни", на которых отразились теплые лучи.
Фото разместили на Facebook.
"Несколько дней наша экспедиция гостила в городе Днепр. Посмотрите, как мы встретили один закат солнца в этом замечательном городе", – говорится в подписи к фото.
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Добавим, проект Ukraїner стартовал в июне 2016 года. Команда проекта снимает репортажи о географии и людях Украины, особенно неизведанные и малоизвестные ее уголки.
Создатели проекта, Ukraиner интересно рассказывают познавательные истории об отдаленных уголках, людях, искусство и еду. Кроме того, по результатам экспедиции планируют создать современные путеводители по Украине на нескольких языках.