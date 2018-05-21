Невероятная Украина: зацвела самая длинная липовая аллея (фото)

В Ужгороде зацвела самая длинная липовая аллея Украины, которая расположена на набережной реки Уж.

Об этом сообщили в пресс-службе УГС.

В этом году липы зацвели рекордно быстро .В последнее время ужгородские липы редко дочикувалися "определенного" им для цветения месяца – июля, а взрывались душистыми ароматами в июне.

Читайте также: ТОП-6 мест в Украине из списка наследия ЮНЕСКО: вы должны это увидеть

Аллею закладывали в 30-е годы прошлого века. На ней высадили различные виды лип, которые зацветают не все сразу, а постепенно.