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Невероятная Украина: зацвела самая длинная липовая аллея (фото)

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В Ужгороде зацвела самая длинная липовая аллея Украины, которая расположена на набережной реки Уж.

Об этом сообщили в пресс-службе УГС.

В этом году липы зацвели рекордно быстро .В последнее время ужгородские липы редко дочикувалися "определенного" им для цветения месяца – июля, а взрывались душистыми ароматами в июне.

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Аллею закладывали в 30-е годы прошлого века. На ней высадили различные виды лип, которые зацветают не все сразу, а постепенно.

Теги: Ужгород LifeStyle Путешествия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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