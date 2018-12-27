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      Невероятный бросок Мишулы на последних секундах принес победу "Днепру" в кубковом матче: видео

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      Мишула принес победу " Днепру"
      Мишула принес победу " Днепру" / ФБУ

      В среду, 16 декабря, были сыграны первые матчи четвертьфинала Кубка Украины по баскетболу. В игре между "Запорожьем" и "Днепром" все решилось на последней секунде.

      Игрок "Днепра" Александр Мишула взялся решать ситуацию при равном счете и, когда казалось бы, потерял все шансы на нормальную атаку, проделал просто фантастический бросок. Защитник "Днепра", оказавшись в итоге дабл-тима в ловушке, метров с девяти выбросил мяч в сторону кольца и от щита забросил победный трехочковый – 70:73.

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      Мишула, кстати, реализовал 9 из 17 трехочковых и стал самым результативным игроком матча с 28 очками в активе.

      Ответный Матч команды сыграют 5 января уже в Днепре.

      Теги: Спорт Баскетбол БК Запорожье БК Днепр
      Источник: 24 Канал
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