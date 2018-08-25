Невеста Криштиану Роналду снова беременна?

Криштиану Роналду поделился снимками с новой фотосессии, на которой были его дети и невеста – Джорджину Родригес.

"Вот мое "черно-белое" семейство!" – так подписал Роналду фото семьи, одетой в форму "Ювентуса".

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La famiglia bianconera! #finoallafine Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 21 Авг 2018 в 10:56 PDT

Впрочем, внимание поклонников футболиста привлек не столько забавный вид детей в футбольной форме, сколько фигура Джорджины, о помолвке которой с Роналду СМИ писали в июне этого года. Дело в том, что майка на животе Родригес, которая раньше занималась танцами и всегда гордилась своей стройностью, подозрительно торчала, и это дало фанатам повод заподозрить ее в новой беременности.



И это вполне возможно. Ведь Родригес родила Алану прошлым летом и успела немного отдохнуть от прошлой беременности и родов. Роналду, который обожает детей, не раз говорил, что не собирается останавливаться на четырех детях. Как футболист заявил прошлым летом, он хочет довести общий счет детей до семи: то есть Джорджине принадлежит родить еще троих.

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