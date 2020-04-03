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      Незаконная застройка в Пуще-Водице: Венедиктова лично взялась за "Киевгорстрой"

      - Читати новину українською
      Венедіктова особисто взялася за "Київміськбуд" / Фейсбук Ірини Венедіктової

      Офис генпрокурора начал уголовные производства против "Киевгорстроя" за незаконное строительство жилого квартала в Пуще-Водице. Украинскую строительную компанию обвиняют в незаконной вырубке деревьев, повреждении объектов культурного наследия и злоупотреблении служебным положением.

      Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      Детали дела

      По предварительным данным прокуратуры, должностные лица "Киевгорстроя" при содействии отдельных чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской государственной городской администрации осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице по улице Квитки Цисык.

      Сообщается, что участок площадью 0,69 гектара холдинговой компании был предоставлен в июле 2017 года в аренду на 15 лет для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Впрочем, сейчас на нем осуществляется строительство жилого комплекса, квартиры которого выставлены на продажу.

      Пуща-Водица, где происходит незаконная застройка: карта

      В прокуратуре отметили, что для их возведения незаконно вырубили 214 деревьев, хотя решение Киевсовета позволяло вырубку только одного дерева.

      Дело взяла на личный контроль генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

      Мы должны выяснить, на основании чего предоставлялся участок и разрешения на это строительство и обеспечить возмещение всех убытков,
      – заявила Венедиктова.

      Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

      Больше о скандальных застройках в Киеве и Украине – читайте по ссылке

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Офис генпрокурора Скандальные застройки Строительство Скандал Расследования Ирина Венедиктова Новости Украины
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