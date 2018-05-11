NHL: команда-новичок сыграет в финале Западной конференции

Определились все финалисты Западной и Восточной конференции NHL. Последней командой, которая прошла в финальный раунд, стала "Виннипег Джетс" (Winnipeg Jets).

В полуфинале Западной конференции команда из Канады обыграла "Нэшвилл Предаторс" (Nashville Predators) и теперь сыграет с "Вегас Голден Найтс" (Vegas Golden Knights), которая была создана в 2017 году. Поэтому это ее первый сезон в NHL.

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Что касается Восточной конференции, то там в финале сыграют "Тампа-Бэй Лайтнинг" (Tampa Bay Lightning) и "Вашингтон Кэпиталз" (Washington Capitals). Первый матч они сыграют 12 мая в Вашингтоне.

"Вегас" и "Нэшвилл" сыграют 13 мая на поле первой команды.

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