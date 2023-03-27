"Ничего не происходит": в Мелитополе прогремело несколько взрывов
Источник:Иван Федоров
Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов. Предварительно, наши защитники попали в расположение российских захватчиков.
Куда именно прилетело к оккупантам – пока неизвестно. Все подробности выясняют.
Важно "Жить, а не выживать": в оккупированном Мелитополе планируют митинг
В Мелитополе раздаются мощные взрывы
Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, у оккупантов в Мелитополе как всегда "ничего не происходит". В городе раздалось уже несколько взрывов.
Что пылает у врага на этот раз – выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ,
– отметил городской голова.
Позже Федоров сообщил, что густой "хлопок" посетил микрорайон вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.
"Хлопок" в Мелитополе / фото Ивана Федорова
В результате взрывов "пострадало" захваченное оккупантами здание, где размещались вражеские силовые структуры.
"Пострадало" здание с оккупантами / фото Ивана Федорова
Последствия "хлопка" / фото Ивана Федорова
Что происходит в Мелитополе: последние новости
- В Мелитополе уже несколько недель россияне пытаются разогнать панику, утверждая, будто ВСУ будут атаковать гражданскую инфраструктуру и население. Иван Федоров сообщал, что россияне начали строительные работы в бомбоубежище бывшего райотдела СБУ, налоговой инспекции, аграрного университета и дворца культуры.
- 5 марта в результате взрывов в северной части Мелитополя были ликвидированы два вражеских подразделения.
- А 11 марта в северной части города раздалось 10 мощных взрывов. Как стало известно позже, они гремели из-за запусков вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.
- Ранее оккупанты устроили судилище над украинкой, которая отправила деньги на помощь украинским военным.
- К тому же российские военные пристают к девушкам-подросткам. Местные жители наблюдали за ситуацией, когда оккупанты довели до слез молодую женщину в центре города.
- Кроме этого, глава Мелитополя рассказал, что в город прибыло 43 автобуса с "вагнеровцами". Очередную партию мобилизованных разделили на несколько групп и отправили на разные направления.