"Ничего не происходит": в Мелитополе прогремело несколько взрывов

Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов. Предварительно, наши защитники попали в расположение российских захватчиков.

Куда именно прилетело к оккупантам – пока неизвестно. Все подробности выясняют.

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В Мелитополе раздаются мощные взрывы

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, у оккупантов в Мелитополе как всегда "ничего не происходит". В городе раздалось уже несколько взрывов.

Что пылает у врага на этот раз – выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ,

– отметил городской голова.

Позже Федоров сообщил, что густой "хлопок" посетил микрорайон вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.



"Хлопок" в Мелитополе / фото Ивана Федорова

В результате взрывов "пострадало" захваченное оккупантами здание, где размещались вражеские силовые структуры.



"Пострадало" здание с оккупантами / фото Ивана Федорова



Последствия "хлопка" / фото Ивана Федорова

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