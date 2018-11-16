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      Нидерланды – Франция: где смотреть онлайн матч Лиги наций

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      Нідерланди-Франція смотреть онлайн
      Нідерланди-Франція смотреть онлайн

      В группе А Лиги наций центральным противостоянием 16 ноября станет матч между сборными Нидерландов и Франции. Посмотреть матч топ-сборных можно в Украине как по телевидению, так и онлайн.

      Матч Нидерланды – Франция в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:35.

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      Смотреть онлайн матч Нидерланды – Франция можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео (прямые трансляции и обзоры матчей) на этом сайте платный. За месячный абонемент придется заплатить 69 гривен. Или можно купить доступ на 24 часа за 39 гривен. Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

      Видео голов и обзор матча Нидерланды – Франция – на сайте 24 Канала.

      Напомним, матч между сборными Нидерландов и Франции пройдет в пятницу, 16 ноября. Начало встречи в 21:45.

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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