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Нигерия – Аргентина: анонс матча Чемпионата мира

20 Читати новину українською
Нигерия – Аргентина анонс матча ЧМ-2018
Нигерия – Аргентина анонс матча ЧМ-2018

Сборные Аргентины и Нигерии встретятся в матче третьего тура Чемпионата мира. На кону может стоять путевка в плей-офф турнира.

Сборная Аргентины, несмотря на статус фаворита Мундиаля (еще до начала турнира), подходит к игре против Нигерии в довольно плачевном состоянии. Команда не сумела обыграть в первом матче Исландию, впоследствии разгромно уступила Хорватии. Нигерия тоже проиграла хорватам, но сумела одолеть исландцев. Следовательно находится на второй позиции в группе, в то время как аргентинцы – последние. Однако именно "альбиселесте" считают фаворитами этой встречи.

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Матч против Нигерии превратился для аргентинцев в так называемый "большой финал". Только победа в этом матче поможет команде Сампаоли надеяться на выход в плей-офф. При условии, что сборная Исландии не победит Хорватию с таким же счетом (или большей разницей). Ведь при равном количестве очков в расчет будет браться разница забитых-пропущенных. Если и там будет равенство – дело может дойти и до лотереи.

Самое интересное до стартового свистка арбитра Джюнейта Чакыра – какой состав будет у сборной Аргентины. Ведь нет гарантии, что этот состав будет выбирать главный тренер Хорхе Сампаоли. По сообщению аргентинских журналистов, управление сборной на себя взяли Месси и Маскерано. Если это все-таки будет наставник "альбиселесте", то выпустит ли он впереди Агуэро, или посадит его на скамейку, и доверит место в основе Игуаину. И Кавальеро после матча с хорватами выйдет в рамке ворот. Да и вообще, по какой схеме будет играть команда.

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Относительно Нигерии, то команду устроит и ничья в матче против Аргентины. Заработанное в этом матче очко позволит выйти в плей-офф, при условии, что исландцы не разгромят хорватов в параллельном матче.

Игра между Нигерией и Аргентиной состоится 26 июня в 21:00

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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