Ник Джонас и Приянка Чопра подтвердили свой роман на свадьбе родственников

Известный певец Ник Джонас и индийская модель Приянка Чопра подтвердили слухи западных СМИ и вместе появились на публике на свадьбе кузена Джонаса.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Несмотря на то, что Приянка старше Джонаса на 10 лет, пара вполне свободно и счастливо проводит время на глазах у своих поклонников. Звездная пара побывала на свадьбе родственника Ника в субботу, 9 июня, в Атлантик-Сити, США.

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35-летняя индийская актриса надела потрясающее платье золотистого цвета, которое с помощью пояса удачно подчёркивало ее фигуру. Свой образ Приянка завершила золотистыми босоножками, такой же сумочкой и очками. В свою очередь Ник Джонас одел стильный синий костюм и рубашку и белые кроссовки.



Ник Джонас и Приянка Чопра



Ник Джонас и Приянка Чопра



Ник Джонас и Приянка Чопра

Также пару замечали в прошлый уикенд на прогулках, в ресторанах и в аэропорту Нью-Йорка.

В сети также появились фото, где звездная пара проводит время с друзьями на роскошной яхте.