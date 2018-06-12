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Ник Джонас и Приянка Чопра подтвердили свой роман на свадьбе родственников

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Ник Джонас и Приянка Чопра
Ник Джонас и Приянка Чопра / www.dailymail.co.uk

Известный певец Ник Джонас и индийская модель Приянка Чопра подтвердили слухи западных СМИ и вместе появились на публике на свадьбе кузена Джонаса.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Несмотря на то, что Приянка старше Джонаса на 10 лет, пара вполне свободно и счастливо проводит время на глазах у своих поклонников. Звездная пара побывала на свадьбе родственника Ника в субботу, 9 июня, в Атлантик-Сити, США.

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35-летняя индийская актриса надела потрясающее платье золотистого цвета, которое с помощью пояса удачно подчёркивало ее фигуру. Свой образ Приянка завершила золотистыми босоножками, такой же сумочкой и очками. В свою очередь Ник Джонас одел стильный синий костюм и рубашку и белые кроссовки.


Ник Джонас и Приянка Чопра


Ник Джонас и Приянка Чопра


Ник Джонас и Приянка Чопра

Также пару замечали в прошлый уикенд на прогулках, в ресторанах и в аэропорту Нью-Йорка.

В сети также появились фото, где звездная пара проводит время с друзьями на роскошной яхте.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы Голливуд
Источник: 24 Канал
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