Ники Минаж неожиданно заявила об отношениях с рэпером Эминемом

Американская певица Ники Минаж потрясла новостью, что сейчас находится в отношениях со знаменитым рэпером Эминемом.

Об этом звезда откровенно рассказала одной из поклонниц в Instagram. Но перед этим она опубликовала на своей странице видео, в котором исполнила несколько строк из своей новой песни Big Bank.

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В сообщении она отметила, что композиция, записанная совместно с YG, 2 Chainz и Big Sean, доступна слушателям, а также в посте вспомнила Эминема, что вызвало нешуточный интерес у пользователей.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 24 Тра 2018 р. о 9:47 PDT

Когда одна из поклонниц в комментариях открыто спросила у артистки, находится ли пара в отношениях, Ники Минаж ответила "да". Однако на такие же вопросы на странице Эминема рэпер пока что ничего не ответил.

Поэтому приходится только догадываться, пошутила Ники Минаж, или у них действительно завязался роман.

Чем знамениты Эминем и Ники Минаж?Что Эминем, что Ники Минаж являются известными американскими исполнителями в стиле рэп и занимают одни из самых высоких позиций в мировых чартах. Если Эминем получил свою наибольшую популярность в 2000-х, то у Ники этот период продолжается сейчас. Исполнители имеют множество музыкальных наград.



45-летний Эминем уже был дважды женат на Кимберли Энн Скотт. С 1989 по 2006 год пара часто делала паузы в отношениях. В 1995 году у них родилась дочь, Хейли. Что касается 35-летней Ники Минаж, то у нее было несколько бойфрендов, однако замужем она еще не была.