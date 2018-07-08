Ники Минаж превратилась в русалку в новом клипе "Bed": горячее видео 18+

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж вместе с юной певицей Арианой Гранде выпустила видеоклип на новый совместный хит под названием "Bed". Как и обещал предыдущий тизер, 35-летняя певица поразила фанатов откровенными кадрами.

Горячий хит лета "Bed" не только стал топовым в мировых чартах, но и удивил всех пользователей YouTube. На новых соблазнительных кадрах певица сменила несколько локаций и образов, демонстрируя пышные формы в прозрачных нарядах.

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Но один образ взбудоражил сеть чуть ли не больше всех – перевоплощение Ники Минаж в русалку-соблазнительницу, которая полностью обнаженной с рыбьим хвостом нежится под рассветными лучами солнца. Несколько фотографий со съемок видеоклипа звезда обнародовала в своем Instagram.

Снимок с прикрытой грудью на побережье моря набрал более 2 миллионов лайков и тысячи восторженных отзывов.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 5:18 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 11:45 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 5 Лип 2018 р. о 11:02 PDT

Стоит добавить, что это уже не первое сотрудничество Гранде и Минаж. Они также вместе работали над синглом "Jessie J Bang Bang". А совсем недавно вышел клип Арианы на песню "The Light Is Coming", где снялась и Минаж.

Nicki Minaj – "Bed" (feat. Ariana Grande): смотреть видео онлайн