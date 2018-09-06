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Ники Минаж засветила белье в сексуальном образе: горячие фото

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Ники Минаж
Ники Минаж / Getty images

Популярная певица Ники Минаж продолжает эпатировать на светских мероприятиях. Артистка надела слишком заманчивый наряд на открытие Недели моды в Нью-Йорке, чем привлекла к себе большое внимание журналистов.

В гардеробе сексуальной реперши Ники Минаж немало соблазнительных платьев, которые она не стесняется надевать во время публичных выходов. 35-летняя артистка признавалась, что в восторге от своей фигуры и пышных форм, поэтому, вероятно, поэтому она имеет столько пикантной одежды.

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Одно из таких платьев Ники Минаж засветила на вечеринке по случаю открытия Нью-Йоркской недели моды 2018. Перед журналистами певица предстала в атласном платье, которое скорее напоминало мини-халат с поясом. К наряду звезда подобрала черное белье, которое могли увидеть все гости вечеринки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

В таком сексуальном образе звезда засветила пышную грудь и ноги. Пикантный look Ники Минаж дополнила черными лаковыми сапогами, которые сделали наряд артистки еще более горячим. Много украшений, розовые волосы и макияж с акцентом на глаза завершили образ певицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Diss.Dressed (@dissdressed_)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NICKI MINAJ (@teamminajpt)

 

В таком откровенном наряде Ники Минаж не только позировала перед фотографами, но и станцевала зажигательный тверк.

 

 

К слову, Неделя моды в Нью-Йорке стартовал 5 сентября. До 12 сентября известные дизайнеры будут показывать свои новинки на мероприятии, а подиумом прошагают знаменитые модели. Ожидается, что свои коллекции представят Proenza Schouler и Eckhaus Latta, Kozaburo и Telfar, Longchamp и The Row.

Теги: LifeStyle Музыка Нью-Йорк Мода
Источник: 24 Канал
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