Боец, который в 20 лет отдал жизнь за Украину: Тернопольщина потеряла Никиту Белякова

Война унесла жизни 20-летнего Никиты Белякова, сына военнослужащего ВСУ. Трагедия всколыхнула Шумскую общину Тернопольщины.

Никита Беляков, защитник из Тернопольской области, погиб на войне против российских оккупантов. Молодой воин бригады "Азов" имел всего 20 лет, но уже успел стать символом мужества и патриотизма.

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Потеря для общины и страны

Городской голова Шумской территориальной общины Вадим Боярский еще 30 декабря сообщил о гибели Никиты, родом из села Мировое. Его отец, тоже военный, продолжает службу в Вооруженных Силах.

Молодой, красивый, двадцатилетний юноша, у которого, казалось, все впереди – жизнь, любовь, семья… Возвращается домой на щите,

– с глубокой грустью делится Боярский.

Смерть Никиты Белякова стала большой потерей не только для его семьи, но и всей Украины. Он отправился на войну, чтобы защитить свою страну, и его героизм навсегда останется в памяти народа.

Война забирает лучших

Реакциявыражает ощущение родным и близким погибшего Героя. Вечная память.

Украина продолжает терять своих защитников в войне, которая длится почти 10 лет. Каждая потеря является невосполнимой трагедией для семей, общин и всей страны.

Юрий Антоненко , 31-летний командир аэромобильного отделения из Ирпеня, погиб в боях за Марьинку. Он был не только военным, но и мужем и братом.

, 31-летний командир аэромобильного отделения из Ирпеня, погиб в боях за Марьинку. Он был не только военным, но и мужем и братом. Илья Миндарев , старший лейтенант ВСУ и студент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, мечтал о военной карьере и семейном счастьи. Его жизнь оборвалась на поле боя, в борьбе за Украину.

, старший лейтенант ВСУ и студент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, мечтал о военной карьере и семейном счастьи. Его жизнь оборвалась на поле боя, в борьбе за Украину. Эдгар Григорян, 23-летний военнослужащий из Буковины, погиб от вражеского обстрела в районе Бахмута. Он служил по контракту в ВСУ, был жителем села Гвоздовцы, являющимся частью Сокирянской городской общины.

Каждый из погибших героев имел свою уникальную историю и мечты, жестоко прерванные войной. Они ушли на фронт, чтобы защитить свою страну, и их имена не должны уйти в забвение.

Потери на фронте объединяют украинцев в скорби, но также напоминают о непреклонности духа и решительности нашей нации в борьбе за свою свободу и независимость.