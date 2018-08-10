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Никогда не забуду тот день, – Леди Гага рассказала о съемках фильма с Брэдли Купером

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Леди Гага и Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер / Entertainment Weekly

Одна из самых эпатажных певиц США Леди Гага снялась в нежной фотосессии с голливудским актером Брэдли Купером. Звезда рассказала, как проходили съемки драмы "Звезда родилась".

Осенью на телеэкранах появится долгожданный фильм "Звезда родилась". Кинолента рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейн и певицы Элли, которые влюбились друг в друга. Главных героев сыграли Леди Гага и Брэдли Купер.

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В журнале Entertainment Weekly подогрели интерес киноманов к фильму, опубликовав романтическое фото двух звезд. На снимке Леди Гага с темными волосами остановилась перед поцелуем с Брэдли Купером. Романтический снимок очаровал сеть.


Леди Гага и Брэдли Купер

Кроме этого, певица рассказала трогательную историю о съемках с голливудским красавцем. По словам Леди Гаги, сцена, где она исполняет балладу возле Брэдли Купера запомнится ей на всю жизнь. В день съемок звезда узнала, что ее близкая подруга умерла. Она покинула съемочную площадку, а когда вернулась, мужчина деликатно поддержал ее.

"Моя очень-очень близкая подруга Соня умерла в тот день от рака. Съемка должна была начаться через 30 минут, но муж подруги позвонил, и я пошла с площадки. Села в машину и уехала. Опоздала на 15 минут: она умерла. Я буквально лежала рядом с Соней, ее мужем, их собакой, его сыном... А когда вернулась на площадку, Брэдли повел себя очень деликатно. Я исполнила эту песню. Никогда не забуду тот день. Это сцена была действительно особенной для меня, и я всегда буду помнить ее", – вспомнила Леди Гага.

Смотрите трейлер фильма "Звезда родилась" (видео):

 

Теги: Кино LifeStyle Леди Гага Голливуд
Источник: 24 Канал
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