Николь Кидман скоро станет бабушкой, – СМИ

25-летняя дочь Николь Кидман – Изабелла – планирует усыновить ребенка. В этом процессе девушке активно помогает ее звездная мама.

Такую эксклюзивную информацию получило издание Іn Touch.

Как известно, Изабелла не является биологической дочерью Николь Кидман. Звезда удочерила девушку в девяностых годах, когда была замужем за Томом Крузом. После распада брака актриса долго переживала депрессию, что отразилось на отношениях с дочерью.

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В 2015 году Изабелла вышла замуж за ИТ-специалиста Макса Паркера. Свадьбу девушки, которая состоялась в Лондоне, не посетила ни Николь Кидман, ни ее экс-супруг Том Круз.

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Однако, по словам Изабеллы, с приемной матерью она всегда общается, поэтому именно к ней девушка обратилась, когда решила усыновить ребенка.

В Изабеллы большое сердце. Она хочет дать малышу шанс, который когда-то выпал ей. Однако в этом процессе важную роль сыграла и Николь. Она поддержала решение дочери,

– отметил инсайдер.

По словам близкого друга Николь Кидман, актриса не только намерена помочь с документами, но и готовится приобрести для своей дочери особняк с 5 спальнями. Инсайдер добавил, что актриса пытается использовать этот шанс, чтобы наладить отношения с Изабеллой.