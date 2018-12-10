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      "Николаев" на выезде неожиданно победил "Химик"

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      "Николаев" одолел "Химик"
      "Николаев" одолел "Химик" / ФБУ

      "Николаев" на выезде обыграл "Химик" в матче регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 83:77.

      "Химик" – "Николаев" 77:83 (15:27, 15:21, 31:21, 16:14)

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      Южненцы в случае победы могли подняться на вершину турнирной таблицы Суперлиги. Но уже с первых атак настоящими хозяевами площадки выглядели гости из Николаева. Трехочковые Попова и Онуфриева позволили закрепить преимущество на старте и добавили уверенности. В дальнейшем преимущество гостей только росло и достигло 12 очков за стартовую 10-минутку.

      До большого перерыва хозяева так и не смогли противодействовать давлению соперника. Разница росла до 20 очков. В целом за первую половину "Николаев" значительно превзошел "Химик" за трехочковыми: 7 реализованных против 0. Также гости сделали вдвое больше подборов: 22 против 11.

      После перерыва южненцам удалось изменить ход борьбы. У них прошло 4 трехочковых из пяти. В частности обе попытки реализовал Мальчевский. На заключительную 10-минутку разница сократилась до восьми очков.

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      Хозяева до последнего пытались спастись, но максимум удавалось лишь сократить отставание до двух очков. В решающих атаках на последних минутах и секундах южненцам откровенно не хватало меткости. Потому гости довели поединок до шестой победы в чемпионате.

      "Химик" следующий матч сыграет 17 декабря дома против "Днепра". "Николаев" будет играть 21 декабря в Запорожье.

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      Теги: Спорт БК "Николаев" БК "Химик" чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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