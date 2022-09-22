Никто не хочет умирать за путина, людей будут ловить на улице, – Давидюк о мобилизации в россии

Российский диктатор владимир путин объявил частичную мобилизацию. В российскую армию якобы хотят набрать 300 тысяч человек.

Однако, по информации российских СМИ, в действительности в россии хотят мобилизовать 1 миллион человек. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Впрочем, у кремля будут большие проблемы с мобилизацией. Ведь россияне не мотивированы идти на войну.

Проблемы с мобилизацией в россии

"Нет ни одного видео, где бы люди массово шли к военкоматам и говорили, что готовы поддерживать путина и войну", – отметил Давидюк.

Он добавил, что не пойдут воевать даже дети идейных кремлевских чиновников. Политолог напомнил, что сын пескова отказался от мобилизации.

Никто не был против воровать из бюджета и смотреть на войну по телевизору. Но никто не хочет умирать за путина. Поэтому будут вылавливать на улицах "Иванушек-дурачков" и будут отправлять их под Херсон, чтобы они там умерли, защищая путинские олигархические интересы,

– подчеркнул Давидюк.

Почему россияне не хотят ехать на войну

По словам Давидюка, россияне боятся ехать на войну в Украину из-за действий ВСУ. В частности, люди в россии деморализованы наступлением украинских военных в Харьковской области, которое проявило всю слабость российской армии.

"Украина также показала, что наша армия может бить их сотнями тысяч. Тысячи россиян вернулись в россию с ранениями, 50 тысяч уже вообще никуда не уехали", – заметил политолог.

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Он добавил, что большое влияние на нежелание россиян идти на войну также оказал обмен пленными 21 сентября.

Возвращение пленных в расчете 1 к 4 продемонстрировало россиянам, что для путина его кум важнее российских солдат. И наоборот, для них стало очевидным, что украинское государство бьется за каждого военного,

– объяснил Давидюк.

Тест для россиян

Политолог отметил, что сейчас для граждан россии настало подходящее время, чтобы изменить жизнь страны к лучшему.

Умная нация уже давно бы воспользовалась этим "подарком судьбы" для того, чтобы начать революцию и изменить режим. Сейчас будет тест, насколько россияне – разумная нация, и насколько они готовы перестать быть рабами и превратиться в сознательных граждан,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что если бы жители россии проявили свою жесткую позицию и выступили против путина, то им бы удалось изменить режим в течение недели.

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Частичная мобилизация в россии: коротко