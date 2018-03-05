14:33
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Няня ударила маленького сына Фреймут: детали скандала

2327 Читати новину українською
В семье Фреймут разгорелся скандал из-за няни
В семье Фреймут разгорелся скандал из-за няни / Фото из соцсетей

В семье Ольги Фреймут разгорелся скандал из-за няни, которая ударила малолетнего сына Ольги Валерия, которому еще нет даже двух лет.

Об этом украинская телеведущая Ольга Фреймут написала в своем Instagram.

"Даже не верится – как у меня, такой придирчивой и помешанной на детях, такое могло произойти? Как я не видела? В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью – вдруг начинает горько-горько плакать", – пишет ведущая.

Читайте также: Ольга Фреймут показала фото своей первой любви

Кроме того, Фреймут заметила, как ее сын убегает от няни Марии, когда ее видит. И благодаря камерам, установленным в помещении, она выяснила причину страхов Валерия.

Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это – сдача, потому что ребенок ее укусил,
– отметила Ольга.

По словам ведущей, няна за два дня работы получала зарплату больше, чем мама Фреймут учительницей за месяц. Кроме того, няня Фреймут хорошо у нее питалась, пользовалась услугами ее водителя и наняла для комфорта няни хорошую квартиру. Мария всегда говорила , что готова "мне руки подстелить. Я пишу этот пост и плачу!"

В одном из столичных VIP-агентств по подбору нянь рассказали, что в такой ситуации с няни Марии Сенатор, родом из Луцка, будет взыскан разве что штраф в объеме зарплаты, полученной за все время работы в семье.

Штраф надо будет оформлять через суд. Кроме того, сама няня попадет в "черный список", который формируют агентства и обмениваются им.

Навіть не віриться - як у мене, такої прискіпливої і помішаної на дітях , таке могло статися? Я - журналіст , людей відчуваю , розбираюся в них, вмію з ними розмовляти . Як я не бачила? Втім, я відчувала. Останнім часом Валерій (1 рік 8 місяців) дуже тривожно спить вночі - раптом починає гірко -гірко плакати. Це не зубки - у сина вже всі прорізалися. І він у нас не погано розмовляє - сказав би. А ще Валерій почав панічно за мене хапатися , втікати від няні . Навіть , коли я в одній з ним кімнаті відходила до вікна, він починав плакати: "Мама тут! Мама тут !" Валерій постійно казав , що вкусить Марію ( так звати його няню), плакав і біг до нас з Володею, бабусь , до першої няні Каті, яка тепер з Євдокією, моєї сестри , навіть до домашньої робітниці . У нас вдома камери. І я дізналася причину такої поведінки сина. Мені стало відомо, що няня вдарила мого сина по личку. Дала ляпаса. Як дорослому . При цьому сказала , що це - здача, бо дитина її вкусила . Валерій розплаканий перепитав: "Здача?" . За що ? Чому? Як ? Ця жінка отримувала щедру зарплату - два дні її роботи - стільки моя мама заробляє вчителькою за місяць . Я робила подарунки її дочці. Турбувалася , смачно годувала, вона користувалася послугами мого водія. Для комфорту няні винайняли затишну квартиру. Марія завжди казала , що готова : "мені руки підстелити ". Я пишу цей пост - і плачу ! Дорогі батьки, будьте поруч з дитиною , прислухайтеся , придивляйтеся, слухайте серце. Нікому чужому вірити не можна. І ще, якщо до вас на роботу проситиметься няня Марія Сенатор з Луцька , згадайте мою історію.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

Теги: Новости Украины LifeStyle Дети Скандал Ольга Фреймут Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук