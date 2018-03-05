Няня ударила маленького сына Фреймут: детали скандала

В семье Ольги Фреймут разгорелся скандал из-за няни, которая ударила малолетнего сына Ольги Валерия, которому еще нет даже двух лет.

Об этом украинская телеведущая Ольга Фреймут написала в своем Instagram.

"Даже не верится – как у меня, такой придирчивой и помешанной на детях, такое могло произойти? Как я не видела? В последнее время Валерий (1 год 8 месяцев) очень тревожно спит ночью – вдруг начинает горько-горько плакать", – пишет ведущая.

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Кроме того, Фреймут заметила, как ее сын убегает от няни Марии, когда ее видит. И благодаря камерам, установленным в помещении, она выяснила причину страхов Валерия.

Мне стало известно, что няня ударила моего сына по личику. Дала пощечину. Как взрослому. При этом сказала, что это – сдача, потому что ребенок ее укусил,

– отметила Ольга.

По словам ведущей, няна за два дня работы получала зарплату больше, чем мама Фреймут учительницей за месяц. Кроме того, няня Фреймут хорошо у нее питалась, пользовалась услугами ее водителя и наняла для комфорта няни хорошую квартиру. Мария всегда говорила , что готова "мне руки подстелить. Я пишу этот пост и плачу!"

В одном из столичных VIP-агентств по подбору нянь рассказали, что в такой ситуации с няни Марии Сенатор, родом из Луцка, будет взыскан разве что штраф в объеме зарплаты, полученной за все время работы в семье.

Штраф надо будет оформлять через суд. Кроме того, сама няня попадет в "черный список", который формируют агентства и обмениваются им.