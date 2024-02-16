Враг снова атаковал Полтавщину ракетой: что известно о попадании в регионе
Источник:Полтавская ОВА
Россия не оставляет в покое мирные украинские города и продолжает атаковать их ракетами. На этот раз под ударом оказалась Полтавская область.
В Полтавской ОВА рассказали об очередной ракетной атаке по Миргородскому району. В ночь на 16 февраля там было попадание на открытой территории.
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За сутки тревога звучала 6 раз
К счастью, информации о пострадавших не поступало. Также ничего неизвестно и о разрушениях в результате атаки.
В течение суток на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога и длилась почти 4 часа,
– также отметили в сообщении.
Там также призвали сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины, которые делают все возможное, чтобы защитить нас от врага. Россия не перестает бить по украинским городам, которые никогда не представляли для государства-агрессора угрозу. Кроме того, Россия пытается вернуть себе утраченные позиции на фронте, несмотря на то, что наши военные наносят оккупационным войскам существенные потери.
Россия постоянно атакует Полтавскую область. В частности, известно, что 3 февраля в результате очередной атаки было повреждено зернохранилище. Элеватор был заполнен. Та часть урожая, которая там хранилась, потеряна. Владельцам зерна помогут с правильным оформлением документов на возмещение ущерба.
Кроме этого, в результате атаки на Полтавскую область 27 января пострадал промышленный объект. В области работали силы противовоздушной обороны. Было попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар. Он оказался довольно масштабным, ведь гасили его вплоть до следующего дня.
Накануне враг также атаковал Полтавскую область
- Россия в ночь на 15 февраля атаковала Полтавскую область. Оккупанты попали в складское помещение. В этот день на рассвете оккупанты запустили по Украине ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95. Около 04:30 самолеты вышли на пусковые рубежи и провели пуски ракет. Запущенные с бомбардировщиков ракеты зашли в воздушное пространство Украины через Сумскую и Черниговскую области и направлялись на Киев, затем начали маневрировать, в частности, и в западные области Украины.
- Филипп Пронин, председатель Полтавской ОВА, уточнил, что атака россиян вызвала пожар на площади 100 квадратных метров.
- К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.