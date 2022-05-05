Ночью оккупанты обстреляли Крамоторск: разрушены школа и садик, есть раненые
5 мая 2022 , 08:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Гончаренко
В ночь с 4 на 5 мая враги интенсивно обстреливали Донбасс. Сильно пострадал Краматорск, здесь ранения получили шесть человек.
Об очередном ракетном обстреле города рассказал мэр Краматорска Александр Гончаренко. Он отметил, что враг действовал подло, целяя по жилым районам и центральной части города.
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Пострадали жилые дома, школа и садик
По меньшей мере, получили серьезные повреждения 3 пятиэтажки, школа, садик.
Предварительно 6 раненых,
– написал Гончаренко.
Мэр отметил, что информация о пострадавших – только предварительная, сейчас ее уточняют. Также может измениться количество разрушенных построек.