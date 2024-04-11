Ночью оккупанты ударили по подстанции и газовому объекту во Львовской области: были пожары

Во время массированной атаки ночью 11 апреля российские захватчики атаковали Львовскую область. Там оккупанты ударили по ряду объектов критической инфраструктуры.

На местах происшествия возникли пожары. В конце концов огонь, вспыхнувший в результате массированной атаки по Украине уже укротили пожарные.

К теме Ночью оккупанты запустили по Украине 40 "Шахедов": как отработала ПВО

Россияне попали в критические объекты во Львовской области

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что ночью вражеские крылатые ракеты различного класса и БПЛА атаковали два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Это объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанция – в Червоноградском,

– отметил чиновник.

Козицкий отметил, что на местах происшествия начались пожары, их оперативно потушили пожарные.

"Жертв и пострадавших нет. Все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме", – отметил глава Львовской ОВА.

Во Львове и области во время атаки слышали взрывы