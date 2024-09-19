Ночью россияне запустили по Украине 46 воздушных целей: сколько ракет и "Шахедов" сбила ПВО

Ночью 19 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям мощно отработала ПВО.

Сколько ракет и "Шахедов" уничтожили защитники неба этой ночью, рассказали Воздушные силы. Заметили, радиотехнические войска обнаружили и осуществили сопровождение 46 средств воздушного нападения противника.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

ПВО сбила все "Шахеды"

В ночь на 19 сентября оккупанты ударили по Харьковщине 3 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. Кроме того, атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 42 ударными БПЛА типа "Shahed". Дроны запускали из Приморско-Ахтарска и Курска.

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны.

В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БПЛА. Также на восточном направлении сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69,

– заявили в Воздушных силах.

Добавили, что противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Сколько ракет и "Шахедов" сбили 19 сентября / Инфографика Воздушных сил

Какие последствия российской атаки 19 сентября