НОК назвал лучшую спортсменку мая

Национальный олимпийский комитет Украины признал чемпионку Европы по каратэ Анжелику Терлюгу лучшей спортсменкой мая в Украине. Ее личного наставника Дениса Морозова назвали лучшим тренером мая.

Подводя итоги спортивного мая, экспертная комиссия НОК отметила замечательные выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях по гимнастике, спортивной борьбе, каратэ, пулевой стрельбе, тхэквондо и фехтованию.

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По рангу соревнований в олимпийских видах спорта наивысшим достижением украинских спортсменов стала блестящая победа представительницы каратэ Анжелики Терлюги на чемпионате Европы в сербском городе Новый Сад в весовой категории до 55 кг (кумитэ).

Отметим, что для Анжелики Терлюги это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.