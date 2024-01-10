"Ось зла" во время холодной войны была более мощной: что мир должен делать с нынешней

Цивилизованный мир столкнулся с новой "осью зла", которую представляют Россия, Иран и КНДР. Но со времен холодной войны есть большой инструментарий противодействия этим деструктивным режимам.

Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что цивилизованный мир имеет гораздо более высокий потенциал, чем силы, выступающие за разрушение нынешнего порядка. Поэтому есть все шансы преодолеть угрозу.

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"Здесь главное, чтобы хватило политической воли, мудрости и мужества у мировых лидеров, чтобы не позволить этой заразе разрастись", – подчеркнул Гладких.

Одну "ось зла" уже преодолели

Уже не в первый раз возникают какие-то деструктивные силы, угрожающие не просто цивилизованному образу существования, а в принципе человеческой цивилизации. К примеру, была холодная война.

Тогда "ось зла" была значительно мощнее, чем теперь,

– констатировал Гладких.

– глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между СССР и его союзниками с одной стороны и США, странами Западной Европы и их союзниками с другой. Началась после Второй мировой войны и продолжалась до начала 1990-х годов, приведя к распаду СССР.

Тогда две стороны боролись друг против друга, но пытались минимизировать потенциальные риски непосредственного вооруженного столкновения. Вероятно, и сегодня будет происходить примерно такой же сценарий – вряд ли будет полноценная конфронтация между условно западным миром и восточным.

К большому сожалению, мы являемся фронтиром этого противостояния. Украина, по сути, стоит на страже цивилизованного образа жизни от тех сил, которые пытаются его полностью разрушить,

– отметил Гладких.

Что можно сделать с новой "осью зла"

Цивилизованный мир будет использовать широкий спектр инструментов для противодействия деструктивным силам. Как военных – путем предоставления Украине помощи, так и экономических – введением санкций.

Мы будем видеть наращивание милитаризации – страны будут готовиться к тому, чтобы дать отпор в случае другого сценария,

– объяснил Гладких.

Но все это будут стараться делать максимально деликатно, чтобы избежать глобального противостояния со всеми его последствиями.

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