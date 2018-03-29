Новая девушка Леонардо Ди Каприо: что постит в Instagram Камила Мороне
Голливудский сердцеед Леонардо Ди Каприо не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз актер не просто вышел в свет с новой возлюбленной, моделью Камилой Мороне, но и открыто демонстрировал, что они больше, чем просто друзья.
Камила – 20-летняя аргентинская модель из агентства IMG Models. Девушка является дочерью подруги актера Аль Пачино Лусилы Соли.
Читайте также: Леонардо Ди Каприо сходил на свидание с юной моделью: фото
Мороне уверенно влилась в голливудскую тусовку, она часто выкладывает фото со звездными моделями как Белла Хадид или Эльза Хоск.
В Instagram девушка постит много селфи, а вот от провокационных или слишком откровенных кадров Камила воздерживается.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии