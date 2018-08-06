Новая форма гибридной войны: кто сбивает дизлайками клипы украинских музыкантов в YouTube

Украинские группы массово атакуют боты. Чаще всего под горячую руку попадают исполнители, которые занимают топовые позиции в чартах сети YouTube, и только те, которые поют на украинском языке.

Украинских музыкантов атакует армия ботов.

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Общественный активист и основатель движения "Переходи на украинский" Александр Иванов уже 8 лет активно пропагандирует украинское. Такие атаки он считает целеустремленными, чтобы потопить исполнителей, которые поют исключительно на государственном языке.

Украинские песни, которые очень активно набирают популярность, сразу обваливаются огромным количеством дизлайков, и таким образом они не освещаются в предлагаемых видео на YouTube,

– рассказал Александр.

По его словам, это довольно эффективная стратегия, и она срабатывает, если например, посмотреть на чарт YouTube, топ 100 самых популярных клипов в Украине, который еженедельно обновляется – украинских песен там довольно мало.

Больше всего дизлайков досталось украинской группе KAZKA. Клип на песню "Диво" набрал 20 тысяч лайков против 17 тысяч дизлайков. А вот статистику другого клипа, который долгое время возглавлял рейтинг YouTube в Украине, увидеть невозможно. Такое обычно случается, когда видео имеет много негативных реакций. Под горячую руку дизлайкеров попала и певица Злата Огневич – 16 тысяч лайков и почти 5,5 дизлайков.

Изображение из клипа "Диво" группы KAZKA

Клип другой группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ за считанные минуты набрал 2 тысячи дизлайков. Об этом отметили в комментариях, но впоследствии их количество сократилось до 1 тысячи. Фронтмен группы Сергей Танчинец предположил, кому может быть это выгодно.

Были мысли, что это северные соседи так страдают от успехов украинского шоу-бизнеса. Возможно, это попытка не допустить артиста с его новым клипом в топ YouTube. Меня не слишком задело – ну, неприятно, но все будет хорошо, мы движемся вперед, Украина победит,

– ответил фронтмен группы БEZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец.

А вот Александр Иванов уверен, что это новая форма гибридной войны. И таким образом Россия сбивает дизлайками украинские песни. Это подтверждает и кибер-криминалист Сергей Прокопенко. "Не секрет, что в России есть фабрика так называемых троллей, которая достаточно эффективна и может нагнать много кликов в любую социальную сеть, в том числе и в YouTube", – сказал Прокопенко.

Однако доказать, действительно ли за этим стоит Россия, невозможно, ведь вся информация в закрытом доступе. Однако специалисты сервиса YouTube подтвердили, что такая статистика указывает на аномальный характер.

Статистика лайков и дизлайков украинских песен

Специалисты сервиса заявили, что работают над тем, чтобы контролировать такую необоснованную активность. А пока украинскую музыку топит армия ботов, российские музыканты наоборот набирают искусственную популярности среди украинской аудитории.

Есть такая российская группа "Две Маши", которую я никогда не слышал. И смотрите какая ситуация – 1,5 миллиона просмотров этой группы из Киева, 300 тысяч просмотров из Москвы, 216 тысяч просмотров из Одессы, 213 – из Харькова. Очевидно, что покупается реклама, и покупается в первую очередь не для России, а для Украины,

– добавил основатель движения "Переходи на украинский".

Эксперты отмечают, что единственная возможность противостоять таким атакам – активная поддержка украинской музыки.