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Новая головоломка в сети: пользователи по-разному слышат слово, которое произносит робот: запись

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Аудиоголоволомка в интернете
Аудиоголоволомка в интернете / Фото из открытых источников

Пользователей соцсетей снова разделила головоломка. Однако на этот раз не фото, а аудиозапись. Робот произносит слово, однако пользователи слышат его по-разному.

Так, одни слушатели четко слышат слово "Янни", в то же время другие убеждают: робот произносит "Лорел". Впервые аудиозапись появилась на онлайн-сервисе Reddit, позже её распространили в Twitter.

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Доцент кафедры когнитивной нейронауки Маастрихтского университета Ларс Рике, объяснил изданию The Verge, что скорее всего речь идет об иллюзии, подобной оптическому обману "вазы Рубина" (когда наш мозг неодзнозначно воспринимает объект, сначала замечая вазу, а потом человеческие лица, или наоборот ). Человеческий мозг гибок в толкованиях, поэтому способен изменять восприятие, в зависимости от ситуации.

Еще одно предположение заключается в том, что пользователи слышат звуки в зависимости от высоких или низких звуковых частот. С возрастом люди хуже воспринимают высокие частоты, поэтому "Янни" слышат молодые пользователи.

А что вы слышите? Ответы пишите в комментариях.

 

Теги: Соцсети Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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