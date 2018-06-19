Новая украинская школа: Одесская область получила 70 млн грн на обустройство первых классов
Одесская область получила 70 миллионов гривен из госбюджета на обустройство классов по программе "Новая украинская школа" (НУШ).
Об этом стало известно во время открытой дискуссии "Состояние и перспективы реализации национальных реформ в Одесской области". Средства уже распределены по районам и территориальным громадам. На них планируется закупить компьютерное оборудование, мультимедийный контент для учителей, мини–фабрики печати и дидактические материалы.
"Главная цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться. Новая украинская школа служит основой принятого Президентом Петром Порошенко Закона "Об образовании", который имеет новые государственные стандарты. Ученики должны получать не только знания, но и умение применять их в жизни", – отметил заместитель директора Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины Юрий Залевский.
В открытой дискуссии "Состояние и перспективы реализации национальных реформ в Одесской области" приняли участие представители местной власти, профильные эксперты и общественность.
Участники обсудили внедрение инклюзивного образования в учебных заведениях Одесской области. Так, Закон, который был принят по инициативе Первой леди страны Марины Порошенко, предоставляет возможность детям с особыми потребностями получать качественное образование по месту жительства. Кроме того, подняли тему результатов реформы децентрализации в образовательной сфере и повышения качества самого образования, а также новых подходов в профессиональной подготовке учителей и формировании украиноцентричного образовательного пространства.
Помимо реформы образования во время дискуссии затронули также медицинскую, пенсионную и судебную реформы, а также деолигархизацию и формирование международного фронта противостояния России.