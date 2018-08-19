Новак Джокович и Роджер Федерер сыграют финал в Цинцинатти
Встреча Федерера и Джоковича будет 46-й в истории взаимоотношений этих теннисистов. На этот раз – это будет финал хардового турнира в американском городе Цинциннати.
В полуфинале Новак Джокович победил Марина Чилича со счетом 6:4, 3:6, 6:3, матч продолжался два с половиной часа.
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Роджер Федерер прошел в финал из-за отказа Давида Гоффена, который получил травму в начале второго часа встречи.
Роджер Федерер и Новак Джокович
В женском же финале на корте встретятся первая ракетка мира Симона Халеп и обидчица Элины Свитолиной – Кики Бертенс.
Кики Бертенс и Симона Халеп
В полуфинале румынка уверенно победила Арину Сабаленко, а нидерландка разобралась с Петрой Квитовой.
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