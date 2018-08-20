Новак Джокович стал первым в истории теннисистом, который выиграл все турниры серии "Мастерс"

Новак Джокович вписывает свое имя в историю. Серб стал первым теннисистом, который собрал "Золотой Мастерс".

То есть за карьеру он завоевал все титулы самых престижных турниров ATP-тура.

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Произошло это после того, как Джокович побеждал в Цинциннати. Единственный трофей, которого не хватало в коллекции Новака, он получил аж с шестой попытки. После трех поражений в финалах этого турнира от Роджера Федерера, на этот раз серб все-таки взял верх над швейцарцем.

Для этого Новаку Джоковичу хватило двух сетов – дважды по 6:4. А вот среди женщин в Цинциннати в драматичном поединке победила Кики Бертенс. В игре с Симоной Халем бельгийка сумела отыграть матч-болл и в итоге победить на турнире.

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