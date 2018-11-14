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      Новий курс: у "ДНР" після виборів почали звільняти бюджетників

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      Бютжетникам "ДНР" не пощастило – їх масово звільняють після "виборів"
      Бютжетникам "ДНР" не пощастило – їх масово звільняють після "виборів" / News.front

      Люди на Донбасі, які працюють на окупаційний режим, а також вчителі та медики здогадувались, що замість економічного зростання в "державі" почне діяти терор. Але вони й подумати не могли, що це станеться так швидко.

      Наступного дня після оголошення переможця "виборів" без вибору влада недореспубліки розіслала керівникам підприємств списки людей, яких наказано звільнити. Формулюють це як "скорочення заради подолання кризи".

      Читайте також: "Вибори" у "ДНР" та "ЛНР": що далі буде з Україною

      Приблизно так воно і є – платити зарплатні у російському квазіутворенні немає чим, хоча на передвиборчу агітацію ватажок колаборантів фінансів не жалів. Втім, за зовсім не дивним збігом, під звільнення потрапили саме ті люди, які не з'явилися на псевдоголосуванні.

      Звісно, за "документами" тамтешнього "ЦВК" вони нібито поставили хрестики біля прізвища посадженого кураторами з Кремля ватажка терористичного осередку. Однак у "ДНР" існує два списки виборців – тих, хто реально був на ділянках, та "офіційний", в якому зазначені навіть переселенці, що давно мешкають на вільній території, але за них "проголосували".

      От і репресують виявлених "неблагонадійних громадян". Саме для створення списків "потенційних диверсантів" й ретельно слідкували за тим, хто з мешканців прийде на терористичну акцію.

      Відомо, що про звільнення у вівторок дізналися кілька вчителів з Горлівки. При цьому одна з них мала довідку про лікарняний, чим і обґрунтувала свою відсутність, але директор закладу не захотів давати змогу "владі" сумніватися у його лояльності, тож жінку все рівно було звільнено.

      Крім того, скоротили кількох медиків, які під час "виборів" чергували у місцевих лікарнях. Можна подумати, що у "ДНР" немає величезної кадрової проблеми у цій галузі, однак на те, що мирним жителям чи рядовим терористам нема в кого лікуватись, верхівці "ДНР" начхати.

      Така сама ситуація й у інших містах, де викинули з роботи і шахтарів, і комунальників.

      Наскільки масовими будуть звільнення, невідомо, адже реальна явка людей на "виборах" ледве сягає 30-35% від реальної кількості мешканців окупованої частини регіону.

      Звісно, всіх залишити без роботи не зможуть, то ж, скоріш за все, накажуть в такий спосіб лише обраних. Інших же переведуть на нижчі посади чи просто завалять додатковими обов'язками. Безоплатно, само собою.

      Словом, свій новий курс Пушилін почав впроваджувати одразу. Тільки він точно не призведе до якогось покращення життя. Може, хіба що для верхівки недореспубліки. Та й те тимчасово, до моменту фізичного усунення ватажків та вигнання наближених до них "чиновників".

      Читайте також: Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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