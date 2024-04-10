Юг будет ждать этого: что критически необходимо для украинского контрнаступления
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ имеют план нового контрнаступления, который будет успешным. В то же время для дальнейшего освобождения территорий Украина нуждается в определенном вооружении.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что, имея современное оружие, можно рассчитывать на контрнаступательные действия на определенном направлении.
Обратите внимание Должно дать результат, – Зеленский заявил, что новое контрнаступление ВСУ будет более успешным
Условия для нового контрнаступления ВСУ
Полковник запаса отметил, что планирование контрнаступления зависит от имеющихся сил и средств или по крайней мере тех, которые могут быть в нашем распоряжении.
Тогда можно рисовать какие-то планы,
– подчеркнул Свитан.
Потому что, объяснил он, при наличии машин, танков можно рассчитывать на какие-то сотни километров. Если же из средств поражения есть только артиллерия, способна бить на 15 километров, то далеко не удастся продвинуться.
Почему ВСУ очень нужны F-16
Свитан отметил, что наличие хотя бы одной бригады истребителей F-16 позволит рассчитывать уже примерно на 500 километров, по крайней мере, выполнения боевых задач.
С самолетами, подчеркнул он, можно рассчитывать на контрнаступление на направлении, где удобнее использовать это средство поражения. А без авиационной поддержки нет смысла и планировать какие-либо контрнаступательные действия.
По его словам, чтобы осуществить контрнаступательные действия – нужно планировать дойти до Азовского побережья либо с левого берега в сторону Скадовска или Армянска. А без авиации мы не дойдем до Мелитополя, до Азовского побережья, пройдем только 15 километров.
Максимум еще можно рассчитывать на какие-то действия на Донбассе,
– сказал полковник запаса.
Военный эксперт добавил, что, если будет достаточное количество сил и средств, то можно дойти до Горловки и Донецка.
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