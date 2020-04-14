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      Новое "исцеление" от Кашпировского, подозрение Труханову – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 14 апреля – известный "телемаг" Анатолий Кашпировский на своем YouTube-канале начал выпускать ролики о COVID-19. По его словам, поклонники призвали его "спасти человечество" от вируса. Мэру Одессы Геннадию Труханову снова сообщили о подозрении в сокрытии доходов.

      Также в выпуске:

      Лишь 40% украинцев продолжают работать в том же режиме, в котором работали до карантина. Значительную часть граждан – уволили.

      Минздрав отменил свое же разрешение на работу рынков во время карантина.

      В Чернобыльской зоне локализовали пожар, который длился больше недели.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Коррупция Новости Одессы Геннадий Труханов Гуд найт Юкрейн
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