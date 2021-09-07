Нового главу "Нафтогаза" выберут на конкурсе: Шмыгаль назвал дату

Денис Шмыгаль поручил министру экономики Александру Любченко объявить конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Он должен быть объявлен в течение недели. Речь идет о 4 независимых членах наблюдательного совета.

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Шмыгаль поручил министру энергетики объявить конкурс членов наблюдательного совета

Дал поручение первому вице-премьер-министру – министру экономики Украины Александру Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса относительно отбора 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза",

– говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил, что "Нафтогаз" должен получить наблюдательный совет, членов которого должны избрать прозрачным и конкурентным способом.

Премьер написал, что критериями выбора и оценки эффективности работы таких членов должны быть:

профессиональные и квалификационные характеристики;

опыт, который бы соответствовал стратегии компании, в частности в части увеличения газодобычи;

привлечение инвестиций;

производство энергии и топлива из возобновляемых источников энергии;

торговли и поставки энергии и топлива.

Конкурс должен завершиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее, чем до 1 мая 2022 года,

– заявил Шмыгаль.

Что этому предшествовало