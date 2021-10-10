Трагедия с парашютистами в Татарстане, когда простятся с Поляковым: главные новости 10 октября
Источник:24 канал
В Татарстане разбился самолет L-410: жертвами стали 16 человек. С Антоном Поляковым попрощаются 11 октября в Чернигове. Российская журналистка Ксения Собчак попала в ДТП. Представители США проводят переговоры с талибами. В Киеве состоялся украинский военный забег. Таковы были главные новости 10 октября.
Главные новости Украины и мира за воскресенье, 10 октября:
Трагедия в Татарстане
Источник: 24 канал
В Татарстане разбился самолет L-410. На борту находились 22 парашютистов и членов экипажа. К сожалению, жертвами трагедии стали 16 человек.
Кроме того, известно о 6 пострадавших. Все они оказались на больничной койке.
Авиалайнер перестал выходить на связь сразу после того, как вылетел из Мензелинска. Впоследствии установили, что самолет совершил жесткую посадку, пролетев всего 6 километров.
Спасенный рассказал о катастрофе
- Дмитрию Дербишеву – повезло. Он уцелел во время катастрофы. Мужчина рассказал, что при падении самолета не чувствовал сильной боли.
- По словам Дербишева, причиной трагедии стала проблема с двигателем. Пилоты действовали в соответствии с инструкциями, одновременно самолет даже не успел подняться на нужную высоту.
Заявление президента Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов также заявил, что самолет разбился по технической причине. Пилоты пытались посадить L-410 как можно дальше от жилых домов.
В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку,
– заявил Минниханов.
Жертвами трагедии стали:
- Михаил Беляев: пилот, 60 лет;
- Александр Зыков: пилот, 61 год;
- Ольга Минибаева;
- Павел Музыченко;
- Динар Давлетгареев;
- Андрей Тимофеев;
- Дмитрий Филина;
- Денис Прохоров;
- Сергей Кузенко;
- Ксения Самигуллина, прыгала в тандеме;
- Олег Кобеляцкий;
- Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме;
- Игорь Алексеев;
- Александр Цивинский, прыгал в тандеме;
- Равиль Шарафутдинов;
- Виктория Соловьева, прыгала в тандеме.
Самолет разбился в Татарстане: смотрите видео
Что происходило на месте катастрофы: смотрите видео
Рассекретили дату и место прощания с Поляковым
Источник: фейсбук Антона Полякова
Прощание с Антоном Поляковым состоится 11 октября. Попрощаются с нардепом в его родном городе Чернигове.
Траурная церемония начнется в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре по адресу проспект Мира, 15.
Смерть Антона Полякова: главное
- Политик ушел из жизни ночью 8 октября. Трагедия произошла в такси. Медики, прибывшие на вызов, пытались реанимировать политика, однако спасти его не удалось.
- Перед смертью политика тошнило. Впоследствии у него начались конвульсии.
- Вскрытие показало, что смерть могла наступить в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Нардеп Галина Янченко заявила: в крови Полякова якобы нашли метадон и алкоголь.
- В то же время в полиции заявили, что результаты экспертизы к ним еще не поступали.
Собчак попала в ДТП
Источник: "Дождь"
Российская журналистка Ксения Собчак 9 октября попала в ДТП в Сочи. По предварительным данным, автомобили Mercedes и Volkswagen врезались "лоб в лоб".
Жертвой аварии стал как минимум один человек. Кроме того, двое пострадавших госпитализированы.
Сама Собчак в момент ДТП находилась в салоне Mercedes.
Журналистка прокомментировала трагедию
Собчак 10 октября рассказала, что сейчас находится дома. Она хотела как можно быстрее вернуться к сыну. По словам журналистки, у нее – "сотрясение мозга и многочисленные травмы".
У ассистентки тоже (сотрясение мозга – 24 канал). Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину,
– рассказала Собчак.
Она также призналась, что когда пришла в себя, то чувствовала себя очень плохо.
Собчак также сообщила: она не подгоняла водителя. Журналистка отметила, что во время поездки общалась по работе в зуме и даже имеет запись этого общения.Заметьте! По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, водитель Mercedes уже признал свою вину в ДТП.
ДТП с Собчак: смотрите видео
США ведут переговоры с "Талибаном"
Источник: BBC
Официальные представители США и талибы проводят переговоры в Катаре. Это происходит впервые со времени, когда "Талибан" захватил Афганистан.
В то же время в Штатах отметили, что переговоры не означают признания легитимности правительства "Талибана".
Представители США и боевики обсуждают следующие вопросы:
- сдерживание экстремистских групп;
- эвакуация граждан США;
- гуманитарная помощь.
Украинский военный забег
Источник: 24 канал
В Киеве провели первый Украинский военный забег. Участие в нем приняли около 1 000 человек. Среди них – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Мероприятие состоялось по случаю 30-й годовщины создания Вооруженных Сил Украины.
Участие в забеге также приняли военные из:
- США;
- Канады;
- Литвы.
Украинский военный забег: смотрите видео