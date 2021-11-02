Отставка Тарана, новая мера пресечения Медведчуку: главные новости 2 ноября

Андрей Таран написал заявление об отставке с должности главы Министерства обороны Украины. Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко также решил покинуть пост. Суд изменил меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку на личное обязательство. Владимир Зеленский с Энтони Блинкеном обсудили обострение на Донбассе. Такими были главные новости 2 ноября.

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Отставка Андрея Тарана

Источник: телеграм Тараса Мельничука

Глава Министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке. Соответствующее заявление он сразу же передал в Верховную Раду.

Эта новость не стала неожиданностью, ведь об увольнении Тарана говорили в течение последних месяцев. Все из-за того, что многие люди не довольны результатами работы министра.

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Кто может возглавить Минобороны

Нардеп Александр Качура заявил, что во время заседания фракции "Слуга народа" приняла решение поддержать кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны. Эту информацию подтвердил и журналист Юрий Бутусов. По его словам Владимир Зеленский уже согласовал кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны.

Алексей Резников 1 ноября подал в отставку с поста вице-министра. Теперь его, вероятно, назначат главой Минобороны. Стоит отметить, что министр обороны, а также министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента.

Алексей Любченко тоже ушел в отставку

Источник: телеграм Тараса Мельничука

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Алексей Любченко также решил подать в отставку. Его заявление было зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады. В Комитете по вопросам экономического развития рекомендовали парламенту определиться по увольнению Любченко путем голосования.

Отметим, что Любченко занимал должность в Кабмине с мая 2021 года. В кресле главы Минэкономики он заменил Игоря Петрашко. Также Любченко был назначен еще и первым вице-премьером.

Кадровые изменения в Кабмине

Как ранее сообщали источники 24 канала , именно Любченко называли одним из наиболее вероятных претендентов на кресло премьер-министра вместо Дениса Шмыгаля. По данным источников, Любченко может быть назначен в декабре.

В последние дни в правительстве министры все чаще подают в отставку. Только накануне заявления на увольнение написали:

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский,

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.

Новая мера пресечения Медведчуку

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Кроме того, на подозреваемого возложили обязательство:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду о смене места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу;

сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право уехать из Украины.

В Офисе генпрокурора объяснили, почему обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене народному депутату Украины.

Предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился, поэтому его дальнейшее продление невозможно,

– заявили в ведомстве.

Там объяснили, что единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения – это именно личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей.

В Офисе Президента опровергли слухи про освобождение Медведчука

В Офисе Президента прокомментировали слухи, что с Виктора Медведчука сняли все обвинения. Советник Андрея Ермака Михаил Подоляк отметил, что сейчас никто не намерен просто смириться с "странной деятельностью" Виктора Медведчука. Поэтому пророссийский политик будет отвечать за них перед судом. Информацию о якобы освобождении Медведчука и снятии с него обвинений Подоляк называет ложью.

Что известно о делах против кума Путина?

В мае 2021 года суд отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление ресурсов Крыма. 8 октября 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение – В мае 2021 года суд отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Виктора Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление ресурсов Крыма. 8 октября 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение – госизмена и финансирование терроризма . Нардеп был избран еще одним круглосуточным домашним арестом до 7 декабря. 2 ноября суд отменил один из домашних арестов и заменил его личным обязательством до 31 декабря 2021 года.

Разговор Зеленского и Блинкена

Источник: твитер Владимира Зеленского

В рамках климатического саммита в Глазго Владимир Зеленский провел переговоры с Энтони Блинкеном. Президент Украины и государственный секретарь США обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также подняли вопросы военно-оборонного сотрудничества.

На встрече с Энтони Блинкеном обсудили напряженную ситуацию на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и Соединенных Штатов, вызовов в энергетике,

– написал Владимир Зеленский.

Он также подчеркнул, что США непоколебимо поддерживают территориальную целостность Украины, приветствуют прогресс в реформах, а также решительную настроенность на их воплощение.

Стягивание Россией войск к украинской границе: главное

Журналисты The Washington Post написали публикацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Это вызвало обеспокоенность представителей США и европейских государств.

В Министерстве обороны Украины опровергли эту информацию, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал это осознанной дезинформацией.

В Украине будут наказывать за подделку COVID-сертификатов

Президент Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в Глазго на климатическом саммите. Политики затронули тему Донбасса.

Источник: Верховная Рада

Парламентарии поддержали в первом чтении законопроект №6084, которым предлагается наказание за подделку COVID-сертификатов.

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Что предполагает законопроект

На лицо, которое будет использовать поддельные документы, подтверждающие прививки против особо опасных инфекционных болезней, будут налагать:

штраф в размере от 17 тысяч до 34 тысяч гривен,

ограничение свободы сроком до 2 лет.

Если медицинский работник внесет в медицинскую документацию о прививках ложную информацию, против него применят:

штраф на сумму 34 – 68 тысяч гривен,

лишение свободы сроком до 2 лет,

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 1 до 3 лет.

За изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, предлагают ввести:

от 85 тысяч до 170 тысяч гривен штраф,

лишение свободы сроком до 3 лет.

Обратите внимание! За этот законопроект нардепы проголосовали только в первом чтении. Это означает, что в будущем должно состояться голосование во втором чтении и в целом.



Кто проверяет сертификаты о вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала