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Відставка Андрія Тарана

Джерело: телеграм Тараса Мельничука

Глава Міністерства оборони України Андрій Таран написав заяву про відставку. Відповідну заяву він одразу ж передав до Верховної Ради.

Ця новина не стала несподіванкою, адже про звільнення Тарана говорили протягом останніх місяців. Все через те, що багато людей не задоволені результатами роботи міністра.

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Хто може очолити Міноборони

Нардеп Олександр Качура заявив, що під час засідання фракції "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Цю інформацію підтвердив і журналіст Юрій Бутусов. За його словами Володимир Зеленський вже погодив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони.

Олексій Резніков 1 листопада подав у відставку з посади віцепрем'єр-міністра. Тепер його, ймовірно, призначать очільником Міноборони. Варто зазначити, що міністр оборони, а також міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента.

Олексій Любченко також пішов у відставку

Джерело: телеграм Тараса Мельничука

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Олексій Любченко також вирішив подати у відставку. Його заяву зареєстрували в Апараті Верховної Ради. У Комітеті з питань економічного розвитку рекомендували парламенту визначитись щодо звільнення Любченка шляхом голосування.

Зазначимо, що Любченко обіймав посаду у Кабміні з травня 2021 року. У кріслі голови Мінекономіки він замінив Ігоря Петрашка. Також Любченка призначили ще й першим віцепрем'єром.

Зверніть увагу! Як раніше повідомляли джерела 24 каналу, саме Любченка називали одним з найбільш ймовірних претендентів на крісло прем'єр-міністра замість Дениса Шмигаля. За даними джерел, Любченко можуть призначити у грудні.

Кадрові зміни в Кабміні

Останніми днями в уряді міністри все частіше подають у відставку. Лише напередодні заяви на звільнення написали:

віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський,

віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Новий запобіжний захід Медведчуку

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

Окрім того, на підозрюваного поклали зобов'язання:

прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду;

не залишати Київ та Київську область без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у справі;

здати закордонні паспорти та інші документи, які дають право виїхати з України.

В Офіс генпрокурора пояснили, чому звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді народному депутатові України.

Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим,

– заявили у відомстві.

Там пояснили, що єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення – це саме особисте зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків.

В Офісі Президента спростували чутки про звільнення Медведчука

В Офісі Президента прокоментували чутки про те, що з Віктора Медведчука зняли всі обвинувачення. Радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк зауважив, що зараз ніхто не має наміру просто змиритися з "дивною діяльністю" Віктора Медведчука. Тому проросійський політик відповідатиме за них перед судом. Інформацію про нібито звільнення Медведчука та зняття з нього обвинувачень Подоляк називає брехнею.

Що відомо про справи проти кума Путіна? У травні 2021 року суд відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування ресурсів Криму. 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру – У травні 2021 року суд відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування ресурсів Криму. 8 жовтня 2021 року Медведчуку вручили нову підозру – держзрада та фінансування тероризму . Нардепу обрали ще один цілодобовий домашній арешт до 7 грудня. 2 листопада суд скасував один із домашніх арештів та замінив його на особисте зобов'язання до 31 грудня 2021 року.

Розмова Зеленського та Блінкена

Джерело: твітер Володимира Зеленського

У межах кліматичного саміту у Глазго Володимир Зеленський провів перемовини з Ентоні Блінкеном. Президент України та державний секретар США обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, а також порушили питання військово-оборонної співпраці.

На зустрічі з Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці України та Сполучених Штатів, викликів в енергетиці,

– написав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що США непохитно підтримують територіальну цілісність України, вітають прогрес у реформах, а також рішучу налаштованість на їхнє втілення.

Цікаво! Президент Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у Глазго на кліматичному саміті. Політики зачепили тему Донбасу.

Стягування Росією військ до українського кордону: головне

Журналісти The Washington Post написали публікацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Це викликало стурбованість представників США та європейських держав.

У Міністерстві оборони України спростували цю інформацію, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав це свідомою дезінформацією.

В Україні каратимуть за підробку COVID-сертифікатів

Джерело: Верховна Рада

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт №6084, яким пропонується карати за підробку COVID-сертифікаті.

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Що передбачає законопроєкт

На особу, яка використовуватиме підроблені документи, які підтверджують проведення щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, накладатимуть:

штраф у вигляді від 17 тисяч до 34 тисяч гривень,

обмеження волі на строк до 2 років.

Якщо медичний працівник внесе до медичної документації про щеплення неправдиву інформацію, проти нього застосують:

штраф на суму 34 – 68 тисяч гривень,

позбавлення волі на строк до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, пропонують запровадити:

від 85 тисяч до 170 тисяч гривень штраф,

позбавленням волі на строк до 3 років.