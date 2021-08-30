Ураган в США, медали Украины на Паралимпиаде, Геращенко – в МВД: главные новости 30 августа

США угрожает мощный ураган Ида, стихия уже ударила по югу страны. Украинские спортсмены завоевали 12 медалей на Паралимпиаде. Антона Геращенко назначили советником министра внутренних дел. Украина эвакуировала 700 человек из Кабула, а мир восхищается мужеством спецназа разведки Минобороны. Таковы были главные новости понедельника, 30 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ураган Ида в США

Источник: 24 канал

Соединенным Штатам грозит мощный ураган Ида. Юг страны уже подвергся атаке стихии.

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Ураган атаковал Луизиану

Сперва Ида получил 4 категорию из 5 возможных, он достиг побережья Луизианы. Впоследствии в NYT сообщили, что категорию урагана ослабили до 3, однако:

скорость ветра превышает 240 километров в час;

идут обильные осадки;

уровень воды в реках и озерах существенно поднимется.

Относительно этого выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.

Это буря, которая угрожает человеческой жизнью. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и, Бог знает, возможно, еще дальше на восток — сделайте все, чтобы предотвратить беду,

- сказал Байден.

Глава Белого дома по большей части имел в виду то, что надо эвакуироваться уже, а не ожидать, пока ураган ударит в полную силу.

К борьбе со стихией готовятся

Американский лидер заверил, что за всю жизнь не видел столь тщательной подготовки к урагану:

власти приготовили 2,5 миллиона порций пищи, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.

13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи находятся в режиме полной готовности.

К слову, ураган царит в США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году стихия унесла жизни более 1 800 человек, а убытки оценили в 125 миллиардов долларов.

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Стихия уже нанесла ущерб: видео

Власть боится масштабных разрушений: видео

Успехи Украины на Паралимпиаде

Источник: 24 канал

Украинские паралимпийцы продолжают завоевывать медали на соревнованиях в Токио. Копилка наград 30 августа пополнилась еще 11 медалям: 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми.

Здесь подробно обо всем Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

Золотые медали получили

Марина Литовченко – победила в классе 6 по настольному теннису.

Андрей Трусов – победил в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.

"Серебро" завоевали

Обладателями бронзовых наград стали

Ирина Щетник – в стрелковом спорте.

Мужская сборная Украины по плаванию взяла "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100.

Роман Павлик – в прыжках в длину.

Зоя Овсий – в метании диска.

Геращенко снова в МВД

В целом сборная Украины за 6 дней на Паралимпиаде завоевала 54 награды – 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Украинцы уверенно держатся среди лидеров медального зачета Паралимпиады в Токио

Источник: ГПСУ

Антон Геращенко принял участие в межведомственном совещании в Администрации Госпогранслужбы. Там обсудили вопросы благоустройства земель под обустройство государственной границы.

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Геращенко стал советником Монастырского

В нем (совещании – 24 канал) приняли участие первый заместитель председателя ГПСУ Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко,

– говорится в сообщении.

Участники встречи договорились о проведении полной инвентаризации земель, чтобы обеспечить надлежащее оформление, а также инженерное обустройство границы.

Ранее Геращенко покинул пост замглавы МВД

Отметим, что Геращенко работал в МВД с 2019 года. В июле покинул кресло министра Арсен Аваков. Вместо него назначили нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

На заседании Кабмина 4 августа согласовали увольнение Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. СМИ писали, что Геращенко уволился по собственному желанию.

Украина эвакуировала 700 человек из Кабула

Источник: фейсбук ГУР Минобороны

В разведке сообщили, что от 16 августа Украина вывезла с территории Афганистана 700 человек, среди которых есть украинцы и иностранцы.

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Надежность Украины в эвакуации

Мы доказали, что готовы спасать наших граждан независимо от места мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны, в частности Главное управление разведки. Специалисты ведомства проделали и отработали безопасные пути эвакуации, а также осуществили сопровождение эвакуированных людей.

Усилия Украины не остались незамеченными – в СМИ и соцсетях Нидерландов, Беларуси, Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример.

Мир восхищается мужеством украинцев