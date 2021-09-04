Тяжелое ранение военного на Донбассе, похищение крымского татарина: главные новости 4 сентября
Источник:24 канал
Оккупанты тяжело ранили украинского военного на Донбассе. ФСБ России похитила замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. На Житомирщине международный автобус столкнулся с автовозом. Депутата Полтавского горсовета взяли под стражу после обысков. Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до конца года получит от США новую партию "Джавелинов". Таковы были главные новости 4 сентября.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Оккупанты ранили бойца ВСУ
Источник: ООС
Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи Старогнатовки. Враг открывал огонь из стрелкового оружия.
- В результате атаки противника один боец Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение.
- После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – тяжелое.
Наши воины уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушениях со стороны наемников России. Сейчас ситуация в районе ООС под контролем воинов ВСУ.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала
ФСБ похитила заместителя главы Меджлиса
Источник: фейсбук "Крымской солидарности"
ФСБ России провела обыск в оккупированном Крыму. Силовики пришли к заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла.
Проходит обыск у Наримана Джеляла – крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного России в 2016 году,
– сообщили правозащитники.
Впоследствии уточнили, что его повезли куда-то на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую помощь будет оказывать адвокат Эмине Авамилева.
- В украинской прокуратуре Крыма отреагировали на обыски и задержание Наримана Джеляла и открыли уголовное производство.
ФСБ похитила замглавы Меджлиса / Фото "Крымской солидарности"
Похитили также крымского татарина Одаманова
ФСБ утром 3 сентября обыскивала дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина.
- Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но пока тщетно.
Обратите внимание! После оккупации Крыма Россией в 2014 году на полуострове силовики регулярно приходят с обысками, задерживают активистов, журналистов.
- Особенно агрессивны оккупанты к членам Меджлиса.
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Авария на Житомирщине
Джерело: Нацполиция
В Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, и автовоза. После аварии рейсовый транспорт загорелся. В нем находились 25 пассажира – все украинцы.
- В результате ДТП 1 человек погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал и не был за рулем
Сейчас также известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Более точную информацию обещают обнародовать позже. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство.
Смертельное ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции
Депутата взяли под стражу
Источник: Суспільне
Октябрьский суд Полтавы избрал меру пресечения городскому депутату от группы "За майбутнє" Евгению Диканю. Его подозревают в коррупции при выдаче разрешений на строительство.
- Отправили депутата под арест на 2 месяца с правом внесения залога 681 тысячи гривен.
В свою очередь Дикань заявляет, что дело против него сфабриковали политические оппоненты. По его словам, конкуренты хотят развалить коалицию в горсовете и сместить мэра города Александра Мамая.
Что известно об обысках? Полиция и СБУ провели обыски в Полтавском городском совете 2 сентября. Правоохранители разоблачили коррупционную схему при выдаче документов на строительство.
- Руководил этой схемой якобы городской депутат Евгений Дикань. Следственные действия провели также и в кабинетах главного архитектора города Николая Шевелева и мэра Александра Мамая.
Украина получит "Джавелины"
Источник: "РБК-Украина"
До конца 2021 года Украина может получить партию бронебойных систем "Джавелин". Это предусмотрено новым пакетом помощи безопасности США.
- Дмитрий Кулеба заявил, что украинское государство планирует продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.
В Украину приедет глава Пентагона
Глава МИД отметил, что не может сейчас сообщить, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.
- Диалог между Украиной и Штатами по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства.
- Первое заседание комиссии, о перезапуске которой договорились президенты Владимир Зеленский и Джо Байден, состоится уже этой осенью.
Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,
– проинформировал министр.
К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.
Что такое "Джавелин"?
"Джавелін" – противотанковый ракетный комплекс нового поколения, который разработали в США и приняли на вооружение в 1996 году.
Может обезвреживать бронетехнику, вертолеты и беспилотники. Его успешно использовали в Ираке, а с 2018 года "Джавелины" появились на вооружении Украины.