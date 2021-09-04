Тяжелое ранение военного на Донбассе, похищение крымского татарина: главные новости 4 сентября

Оккупанты тяжело ранили украинского военного на Донбассе. ФСБ России похитила замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. На Житомирщине международный автобус столкнулся с автовозом. Депутата Полтавского горсовета взяли под стражу после обысков. Дмитрий Кулеба заявил, что Украина до конца года получит от США новую партию "Джавелинов". Таковы были главные новости 4 сентября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Оккупанты ранили бойца ВСУ

Источник: ООС

Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи Старогнатовки. Враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате атаки противника один боец Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение.

После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – тяжелое.

Наши воины уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушениях со стороны наемников России. Сейчас ситуация в районе ООС под контролем воинов ВСУ.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

ФСБ похитила заместителя главы Меджлиса

Источник: фейсбук "Крымской солидарности"

ФСБ России провела обыск в оккупированном Крыму. Силовики пришли к заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла.

Проходит обыск у Наримана Джеляла – крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного России в 2016 году,

– сообщили правозащитники.

Впоследствии уточнили, что его повезли куда-то на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую помощь будет оказывать адвокат Эмине Авамилева.

В украинской прокуратуре Крыма отреагировали на обыски и задержание Наримана Джеляла и открыли уголовное производство.

ФСБ похитила замглавы Меджлиса / Фото "Крымской солидарности"

Похитили также крымского татарина Одаманова

ФСБ утром 3 сентября обыскивала дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина.

Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но пока тщетно.

Обратите внимание! После оккупации Крыма Россией в 2014 году на полуострове силовики регулярно приходят с обысками, задерживают активистов, журналистов.

Особенно агрессивны оккупанты к членам Меджлиса.

Заметьте Ориентировочно 40 задержанных: крымские татары вышли на протест под ФСБ в оккупированном Крыму

Авария на Житомирщине

Джерело: Нацполиция

В Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, и автовоза. После аварии рейсовый транспорт загорелся. В нем находились 25 пассажира – все украинцы.

В результате ДТП 1 человек погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал и не был за рулем

Сейчас также известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Более точную информацию обещают обнародовать позже. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство.

Смертельное ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции

Депутата взяли под стражу

Источник: Суспільне

Октябрьский суд Полтавы избрал меру пресечения городскому депутату от группы "За майбутнє" Евгению Диканю. Его подозревают в коррупции при выдаче разрешений на строительство.

Отправили депутата под арест на 2 месяца с правом внесения залога 681 тысячи гривен.

В свою очередь Дикань заявляет, что дело против него сфабриковали политические оппоненты. По его словам, конкуренты хотят развалить коалицию в горсовете и сместить мэра города Александра Мамая.

Что известно об обысках? Полиция и СБУ провели обыски в Полтавском городском совете 2 сентября. Правоохранители разоблачили коррупционную схему при выдаче документов на строительство.

Руководил этой схемой якобы городской депутат Евгений Дикань. Следственные действия провели также и в кабинетах главного архитектора города Николая Шевелева и мэра Александра Мамая.

Украина получит "Джавелины"

Источник: "РБК-Украина"

До конца 2021 года Украина может получить партию бронебойных систем "Джавелин". Это предусмотрено новым пакетом помощи безопасности США.

Дмитрий Кулеба заявил, что украинское государство планирует продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.

В Украину приедет глава Пентагона

Глава МИД отметил, что не может сейчас сообщить, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.

Диалог между Украиной и Штатами по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства.

Первое заседание комиссии, о перезапуске которой договорились президенты Владимир Зеленский и Джо Байден, состоится уже этой осенью.

Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,

– проинформировал министр.

К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.