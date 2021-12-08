Зеленский о разговоре Байдена и Путина, Шольца избрали канцлером: главные новости 8 декабря
Источник:24 канал
Владимир Зеленский впервые прокомментировал разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Бундестаг избрал Олафа Шольца канцлером Германии. Байден пригрозил Путину, что США сделают то, чего не сделали в 2014-м. СМИ обнародовали список жертв жуткого ДТП под Черниговом. В Карпатах выпало почти полметра снега. Таковы были главные новости 8 декабря.
Самые важные новости Украины и мира за среду, 8 декабря:
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Зеленский прокомментировал разговор Байдена с Путиным
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский впервые прокомментировал разговор Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся во вторник, 7 декабря. Детали украинский лидер пообещал раскрыть уже после личного разговора с лидером США.
В то же время сейчас Зеленский уже охарактеризовал переговоры как позитив. Мы увидели личную роль Байдена в урегулировании войны на Востоке Украины.
Я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом России,
– заявил Зеленский.
По словам украинского лидера, победа – в том, что США всегда поддерживали Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.Заметьте! Спикер Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Главное – чтобы был результат. В частности, украинская сторона готова рассмотреть переговоры с участием Турции или нормандский формат с присоединением к нему США.
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Шольца избрали канцлером Германии
Источник: DW
Бундестаг официально избрал Олафа Шольца главой немецкого правительства. Лидер Социал-демократической партии сменил на этом посту Ангелу Меркель.
Грамоту о назначении Шольцу вручил президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Кто вошел в новое правительство
- Анналена Бербок (партия "зеленых") – возглавила МИД.
- Кристина Ламбрехт (СДПГ) – Минобороны.
- Нэнси Фезер (СДПГ) – МВД.
- Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы") – Минфин.
- Карл Лаутербах (СДПГ) – Минздрав.
- Хубертус Хайль (СДПГ) – Минтруд.
- Свенья Шульце (СДПГ) – Минразвития.
- Клара Хейвиц (СДПГ) – Минстрой.
- Джем Оздемир (партия "зеленых") – Минсельхоз.
- Штеффи Лемке (партия "зеленых") – Минэкологии.
- Анна Шпигель (партия "зеленых") – Минсемьи.
- Марко Бушманн (партия "Свободные демократы") – Минюст.
- Фолькер Виссинг (партия "Свободные демократы") – Минтранс.
Зеленский поздравил канцлера
Владимир Зеленский поздравил Шольца с назначением на должность. Украинский лидер заявил, что ждет встречи с канцлером.
Готов совместно работать над восстановлением территориальной целостности Украины, развитием энергетического сотрудничества и над движением Украины в ЕС и НАТО,
– подчеркнул Зеленский.
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Байден пригрозил России
Источник: Белый дом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл важную деталь разговора Байдена и Путина. Если Россия нападет на Украину США готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.
Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня – то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас,
– заверил политик.
Список жертв ДТП под Черниговом
Источник: ЧеLine
В СМИ обнародовали предварительный список жертв жуткого ДТП в Черниговской области. Официального списка погибших и пострадавших пока нет.
Трагедия произошла 7 декабря на Н-27 Чернигов – Гремяч около 07:55. Грузовик влетел в маршрутку.
В Черниговской области 8 декабря объявили Днем траура по погибшим.
Предварительный список погибших в аварии под Черниговом
- Мартыненко Александр Валентинович – 1974 года рождения.
- Матяш Наталья Федоровна – 1967 года рождения.
- Веремеенко Ярослав Юрьевич – 1988 года рождения.
- Гурин Виктория Гордеевна – 1998 года рождения.
- Ткаченко Юлия Викторовна – 2002 года рождения.
- Ткаченко Нина Михайловна – 1972 года рождения.
- Давыденко Владимир Иванович – 1956 года рождения.
- Хатнюк Петр Николаевич – 1959 года рождения.
- (неточная информация) Тараненко Андрей Юрьевич – 1981 года рождения.
- Гевля Татьяна Григорьевна – 1960 года рождения.
- Хавила Валентина Андреевна – 1953 года рождения.
- Драшпуль Владимир Васильевич – 1966 года рождения.
- Неустановленное лицо.
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Карпаты замело
Источник: Укринформ
Глава Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Владимир Фригович рассказал, что на станции "Пожижевская" в Ивано-Франковской области выпало 45 сантиметров снега.
Между тем, высота снежного покрова в городе Яремче достигла 24 сантиметров. Кроме того, в Коломые намело 20 сантиметров снега, а в Ивано-Франковске – 13 сантиметров.
Карпаты замело / Черногорский горный поисково-спасательный пост