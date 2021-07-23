Главные новости Киева за неделю: подтопление столицы, пьяное ДТП с судьей и ограбление банка
Источник:24 канал
Из-за масштабных осадков Киев серьезно затопило. Судья Колегаева совершила пьяное ДТП и ушла на больничный. 23-летняя девушка с игрушечным пистолетом ограбила отделение банка. Читайте главные новости Киева за 19 – 23 июля.
Самые важные новости Киева за неделю 19 – 23 июля:
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Затопление столицы
19 июля в Киеве за 30 минут выпала недельная норма осадков. Ливневая канализация с такими испытаниями не справилась. Поэтому некоторые улицы города мгновенно превратились в реки.
Огромный поток воды хлынул в подземные переходы на станции метро "Академгородок" и "Берестейская". Вода разнесла МАФы, повредила кабели электроснабжения, а также добралась до касс подземки.
Станцию "Берестейская" затопило: смотрите видео
Работники метрополитена были вынуждены закрыть "Берестейскую" на гермозатвор, поскольку сточные воды могли бы попасть на пути.
Гермозатвор на "Берестейской" / Фото КГГА
Через несколько часов метро в Киеве начало работать в обычном режиме, однако последствия подтопления ликвидировали несколько суток. Люди были вынуждены ходить по подземному переходу на "Академке" по доскам, которые проложили посреди огромных луж.
Кроме того, подтопления в столице произошли на:
- проспекте Палладина;
- улице Стеценко;
- площади Героев Бреста;
- улице Кирилловской;
- улице Автозаводской;
- проспекте Победы.
Впрочем, если 19 июля от непогоды подтопило в основном часть Правого берега столицы, уже на следующий день аналогичный инцидент произошел на Левом.
Из-за мощного дождя вода хлынула в переход на станции "Позняки". Чтобы потоки не добрались до самой подземки, их блокировали с помощью мешков с песком.
Смотрите видео подтопления перехода на станции метро "Позняки" в Киеве:
23-летняя девушка с игрушечным пистолетом ограбила отделение "Укрсиббанка"
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20 июля на улице Автозаводской в Оболонском районе Киева 23-летняя местная жительница совершила разбойное нападение на отделение банка. Злоумышленница вошла в помещение, бросила на пол бутылку с легковоспламеняющимися веществами и подожгла их. Затем девушка достала пистолет и начала требовать у работников банка 15 тысяч гривен.
Получив деньги, женщина взяла в заложницы посетительницу банка и пыталась сбежать. Впрочем, на выходе ее уже ждали полицейские.
Когда грабительница увидела правоохранителей, она начала от них отстреливаться. Тогда копы поняли, что оружие игрушечное, и задержали его владелицу.
У девушки случилась истерика. Она говорила, что совершить преступление ей приказал голос в голове. Следователи назначили ей психологическую экспертизу. Впрочем, судьи решили посадить фигурантку уголовного производства в следственный изолятор.
Смотрите видео полиции об ограблении банка в Киеве:
ДТП с судьей Колегаевой
Вечером 21 июля на улице Приречной произошла резонансная авария. Audi, за рулем которой сидела вдребезги пьяная судья Днепровского района Киева Светлана Колегаева, снесла металлический столб и вылетела на пешеходную зону. Остановился кроссовер только в дереве. Чудом в результате аварии никто не пострадал.
На месте происшествия собрались возмущенные местные жители, которые едва не совершили над виновницей ДТП самосуд. Кроме того, прибежали друзья судьи, которые начали убеждать людей в том, что Колегаева "ничего плохого не сделала".
На месте происшествия работали 4 экипажа полиции. Они разнимали защитников судьи и людей из толпы.
От прохождения освидетельствования на драгере Колегаева отказалась. Впрочем, ее отвезли к врачу. Результаты экспертизы подтвердили, что судья находилась в состоянии алкогольного опьянения.
На следующий день после жесткой аварии судья Светлана Колегаева так не появилась на месте работы. Она предупредила сотрудников, что будет находиться на больничном.
Смотрите видео с места ДТП с пьяной судьей в Киеве:
В Киеве начали вакцинацию всех, кто желает, препаратом Moderna
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22 июля в Киеве официально стартовал пятый этап вакцинации людей против COVID-19. Это совпало с привозом в центры массовой прививки в МВЦ препарата американской компании Moderna.
В первый день, когда мРНК вакцина стала доступной для всех желающих, возле Международного выставочного центра образовались огромные очереди. Спрос на китайскую CoronaVac стремительно упал. С 23 июля прививки американской вакциной начали делать во всех районных поликлиниках столицы.
Начало использования Moderna в Киеве совпало с информацией о регистрации больных штаммом COVID-19 Дельта. Инфицирование этим штаммом подтвердили у 6 пациентов Александровской больницы. Большинство из них недавно вернулись из России.
Языковые скандалы в Киеве
20 июля в компании Columb trade отреагировали на отказ HR взять на работу украиноязычную девушку. Представители фирмы отметили, что уволили сотрудницу, которая рассказывала о "корпоративной культуре общения на русском". Потерпевшей от притеснения из-за языка стала активистка организации "Відсіч".
О втором аналогичном случае стало известно 22 июля. Киевлянин Владислав Коваль пытался трудоустроиться менеджером по туризму в компанию Light Consulting. Однако ему рассказали, что одним из требований является общение на русском. Даже несмотря на объяснения мужчины, что он готов общаться на языке страны-агрессора, если на нем будет разговаривать клиент, HR-ов не удовлетворили.