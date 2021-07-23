Найважливіші новини Києва за тиждень 19 – 23 липня:

Дивіться також Кличку – 50 років: мер столиці показав фільм про своє життя

Затоплення столиці

19 липня у Києві за 30 хвилин випала тижнева норма опадів. Дощова каналізація із такими випробуваннями не впоралася. Тому деякі вулиці міста миттєво перетворилися у річки.

Величезний потік води линув у підземні переходи на станції метро "Академмістечко" та "Берестейська". Вода потрощила МАФи, пошкодила кабелі електропостачання, а також дісталася до кас підземки.

Станцію "Берестейська" затопило: дивіться відео

Працівники метрополітену були вимушеними закрити "Берестейську" на гермозатвор, оскільки стічні води могли б потрапити на колії.



Гермозатвор на "Берестейській" / Фото КМДА

За кілька годин метро у Києві почало працювати у звичному режимі, однак наслідки підтоплення ліквідовували кілька діб. Люди були вимушеними ходити підземним переходом на "Академці" по дощечках, які проклали посеред величезних калюж.

Крім того, підтоплення у столиці сталися на:

проспекті Палладіна;

вулиці Стеценка;

площі Героїв Бресту;

вулиці Кирилівській;

вулиці Автозаводській;

проспекті Перемоги.

Втім, якщо 19 липня від негоди підтопило здебільшого частину Правого берега столиці, вже наступного дня аналогічний інцидент стався на Лівому.

Через потужний дощ вода затопила перехід на станції "Позняки". Аби потоки не дісталися самої підземки, їх блокували за допомогою мішків із піском.

Дивіться відео підтоплення переходу на станції метро "Позняки" у Києві:

23-річна дівчина з іграшковим пістолетом пограбувала відділення "Укрсиббанку"

До теми Київ бере кредит у Франції для покращення водопостачання: на що підуть гроші

20 липня на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва 23-річна місцева мешканка скоїла розбійний напад на відділення банку. Зловмисниця увійшла у приміщення, кинула на підлогу пляшку з легкозаймистими речовинами та підпалила їх. Потім дівчина дістала пістолет та почала вимагати у працівників банку 15 тисяч гривень

Отримавши гроші, жінка взяла у заручниці відвідувачку банку та намагалася втекти. Втім, на виході на неї вже чекали поліцейські.

Коли грабіжниця побачила правоохоронців, вона почала від них відстрелюватися. Тоді копи зрозуміли, що зброя – іграшкова, та затримали її власницю.

У дівчини сталася істерика. Вона казала, що скоїти злочин їй наказав голос у голові. Слідчі призначили їй психологічну експертизу. Втім, судді вирішили посадити фігурантку кримінального провадження до слідчого ізолятору.

Дивіться відео поліції про пограбування банку в Києві:

ДТП з суддею Колегаєвою

Ввечері 21 липня на вулиці Прирічній сталася резонансна аварія. Audi, за кермом якої сиділа вщент п'яна суддя Дніпровського району Києва Світлана Колегаєва, знесла металевий стовп і вилетіла на пішохідну зону. Зупинився кросовер лише у дереві. Дивом внаслідок аварії ніхто не постраждав.

На місці події зібралися обурені місцеві мешканці, які ледве не вчинили над винуватицею ДТП самосуд. Крім того, прибігли друзі судді, які почали переконувати людей у тому, що Колегаєва "нічого поганого не зробила".

На місці події працювали 4 екіпажі поліції. Вони розбороняли захисників судді та людей з натовпу.

Від проходження освідування на драгері Колегаєва відмовилася. Втім, її відвезли до лікаря. Результати експертизи підтвердили, що суддя перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Наступного дня після жорсткої аварії суддя Світлана Колегаєва так не з'явилася на місці роботи. Вона попередила співробітників, що перебуватиме на лікарняному.

Дивіться відео з місця ДТП з п'яною суддею у Києві:

У Києві почали вакцинацію всіх, хто бажає, препаратом Moderna

Зверніть увагу У Києві та області за добу від COVID-19 не померла жодна людина

22 липня у Києві офіційно стартував п'ятий етап вакцинації людей проти COVID-19. Це збіглося з привезенням до центру масового щеплення у МВЦ препарату американської компанії Moderna.

У перший день, коли мРНК вакцина стала доступною для всіх охочих, біля Міжнародного виставкового центру утворилися величезні черги. Попит на китайську CoronaVac стрімко впав. З 23 липня щеплення американською вакциною почали робити у всіх районних поліклініках столиці.

Початок використання Moderna у Києві стався в один день, коли набула розголосу інформація про хворих на штам COVID-19 Дельта у столиці. Інфікування цим штамом підтвердили у 6 пацієнтів Олександрівської лікарні. Більшість з них нещодавно повернулися з Росії.

Мовні скандали у Києві

20 липня у компанії Columb trade відреагували на відмову HR-ки взяти на роботу україномовну дівчину. Представники фірми зазначили, що звільнили співробітницю, яка розповідала про "корпоративну культуру спілкування російською". Потерпілою від утискання через мову стала активістка організації "Відсіч".

Про другий аналогічний випадок стало відомо 22 липня. Киянин Владислав Коваль намагався працевлаштуватись менеджером з туризму у компанію Light Consulting. Однак йому розповіли, що однією з вимог є спілкування російською. Навіть попри пояснення чоловіка, що він готовий спілкуватися мовою країни-агресора, якщо нею буде розмовляти клієнт, HR-ів не задовольнили.