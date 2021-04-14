Россия стягивает к границе с Украиной и на оккупированные территории своих военных, до 20 апреля их количество может составлять 110 тысяч. В Киеве до 30 апреля продлили локдаун. Европарламент обсудит отключение России от платежной системы SWIFT. А в Египте автобус попал в ужасное ДТП: 20 человек сгорели заживо. Таковы были главные новости 14 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Россия стягивает войска

Источник: Интерфакс-Украина

Разведка Минобороны Украины сообщила о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

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По словам начальника главного управления разведки Кирилла Буданова, цель Кремля – сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы.

Сценарии действий Москвы в отношении Украины

По оценкам разведки, Россия может реализовать 3 варианта действий против Украины:

демонстрация силы возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера;

возле госграницы Украины и в оккупированном Крыму путем проведения мероприятий военного характера; военная операция вооруженных сил России с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины;

вооруженных сил России с целью решения проблемы с захватом части территории южных областей Украины; провокация подразделений объединенных сил Украины к реализации военных действий на временно оккупированной территории Донбасса с последующим обвинением Украины в нарушении договоренностей.

Российское войско под границей с Украиной разрастается

Буданов также отметил, что по состоянию на начало марта 2021 года вблизи границы Украины Москва развернула 2 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморского флота, а в готовности к применению находились 28 батальонных тактических групп на Орловско-Воронежском, Донском и Крымском операционных направлениях. Всего там было 89 тысяч военных.

По прогнозам разведки, развертывания полного состава сил и средств России вблизи границы Украины и на временно оккупированной территории Крыма ожидают 20 апреля. Тогда там будет 110 тысяч человек.

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Обострение на Донбассе: основное

В последнее время уровень военной угрозы со стороны России постоянно растет. По информации ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях, которые граничат с Украиной. Также страна-агрессор стягивает оружие к оккупированным территориям Украины.

США выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе. А Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.

Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае эскалации Россией конфликта.

Продолжение локдауна в Киеве

Источник: 24 канал

В столице действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля. Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС.

Обратите внимание В Киеве от COVID-19 умерли более 4 тысяч жителей

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что другого выбора нет. Если локдаун не продолжать, то медицинская система не справится, а смертей будет еще больше.

Какие ограничения будут действовать в Киеве

запрещено пользоваться общественным транспортом лицам без спецпропуска;

запрещена работа детских садов;

школы, вузы и другие учебные заведения будут работать в дистанционном режиме;

запрещена работа продуктовых ярмарок;

салоны красоты и спортивные клубы могут принимать клиентов только по предварительной записи.

Также мэр обратился к руководителям учреждений, предприятий и заведений с требованием отправить сотрудников на дистанционную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве

Столица находится в красной зоне адаптивного карантина. Ситуация с койкоместами в больницах, несмотря на две недели локдауна, все же начала улучшаться. Но это происходит крайне медленно.

За последние сутки в Киеве от COVID-19 умерли 47 пациентов. Заболели 1 457 человек, а выздоровели лишь 713.

В стационарах Киева находится 4 261 больной коронавирусом. Состояние 3173 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 3 728 человек получают кислородную поддержку. Под аппаратами ИВЛ – 65 больных.

Актуально! Луганская и Донецкая области могут скоро оказаться в красной зоне карантина. В этих регионах более трех дней превышены два показателя значительного распространения COVID-19.

Европарламент обсудит отключение России от SWIFT

Источник: ТСН

Европейский парламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит вопрос усиления санкций в отношении России из-за агрессии против Украины.

Ранее Москва может остаться без SWIFT: в Европарламенте хотят ужесточить санкции против России

Кто поддерживает финансовые санкции против России

Будут говорить в Европарламенте и об отключении государства-оккупанта от платежной системы SWIFT. Об этом рассказал депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.

По его словам, лидер партийной группы Европейской народной партии Манфред Вебер (представляет христианских демократов Германии), которая является крупнейшей в Европарламенте, лично высказался на этот счет. Что если агрессия Москвы как-то проявится, тогда придется перейти уже на новый уровень санкций, в том числе и отключение российской финансовой системы от SWIFT.

Кубилюс подчеркнул, что некоторые серьезные эксперты называют это финансовой "атомной бомбой" в отношении экономики России.

Что известно об отключении России от SWIFT

В декабре 2020 года СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить Россию от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные ведомства.

В конце марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, которые "контролирует Запад", и переходить к расчетам в альтернативных доллару валютах.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицал, что Россию могут отключить от системы SWIFT.

Что такое система SWIFT

Это – международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорами разных стран.

Ужасное ДТП в Египте

Источник: АР

В Египте случилась ужасная авария – пассажирский автобус перевернулся, пытаясь обогнать грузовик.

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Детали об аварии

ДТП произошло в южной провинции Асьют, в 320 километрах к югу от Каира.

По информации местного издания El Balad, водитель автобуса не заметил грузовика, которому пришлось остановиться из-за неисправности, и на большой скорости врезался в него.

По информации местного издания El Balad, водитель автобуса не заметил грузовика, которому пришлось остановиться из-за неисправности, и на большой скорости врезался в него. В результате аварии оба автомобиля загорелись.

Погибли по меньшей мере 20 человек, еще 3 попали в больницу.

Заметим! В конце марта в египетской провинции Сохаг произошло другое жуткое ДТП. Там столкнулись 2 пассажирских поезда. Тогда погибли 19 человек.

После удара с грузовиком автобус вспыхнул: видео