Росія стягує до кордону з Україною та на окуповані території своїх військових, до 20 квітня їхня кількість може становити 110 тисяч. У Києві до 30 квітня продовжили локдаун. Європарламент обговорить відключення Росії від платіжної системи SWIFT. А в Єгипті автобус потрапив у жахливу ДТП: 20 людей згоріли живцем. Такими були головні новини 14 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Росія стягує війська

Джерело: Інтерфакс-Україна

Розвідка Міноборони України повідомила про наростання рівня загрози застосування військової сили зі сторони Росії.

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За словами начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, мета Кремля – зберегти Україну у сфері свого геополітичного впливу, змусити її відмовитися від євроатлантичних прагнень і вирішити питання окупованих територій на умовах Москви.

Сценарії дій Москви щодо України

За оцінками розвідки, Росія може реалізувати 3 варіанти дій проти України:

демонстрація сили біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру;

біля держкордону України та в окупованому Криму шляхом проведення заходів військового характеру; військова операція збройних сил Росії з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням частини території південних областей України;

збройних сил Росії з метою вирішення проблеми із захопленням частини території південних областей України; провокація підрозділів об'єднаних сил України до реалізації військових дій на тимчасово окупованій території Донбасу з подальшим звинуваченням України в порушенні домовленостей.

Російське військо під кордоном з Україною розростається

Буданов також наголосив, що станом на початок березня 2021 року поблизу кордону України Москва розгорнула 2 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони, а також Чорноморського флоту, а в готовності до застосування перебували 28 батальйонних тактичних груп на Орловсько-Воронезькому, Донському та Кримському операційних напрямках. Загалом там було 89 тисяч військових.

За прогнозами розвідки, розгортання повного складу сил і засобів Росії поблизу держкордону України й на тимчасово окупованій території Криму очікують 20 квітня. Тоді там буде 110 тисяч людей.

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Загострення на Донбасі: основне

Останнім часом рівень воєнної загрози зі сторони Росії постійно зростає. За інформацією ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях, які межують з Україною. Також країна-агресор стягує зброю до окупованих територій України.

США висловили "глибоку стурбованість" тим, що проросійські бойовики порушують режим тиші на Донбасі. А Європейське командування збройних сил США привело армію у боєготовність.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку ескалації Росією конфлікту.

Продовження локдауну в Києві

Джерело: 24 канал

У столиці дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня. Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС.

Зверніть увагу У Києві від COVID-19 померли понад 4 тисячі жителів

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що іншого вибору немає. Якщо локдаун не продовжувати, то медична система не впорається, а смертей буде ще більше.

Які обмеження діятимуть у Києві

заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;

заборонена робота дитячих садочків;

школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;

заборонена робота продуктових ярмарків;

салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Також мер звернувся до керівників установ, підприємств та закладів із вимогою відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом у Києві

Столиця перебуває у червоній зоні адаптивного карантину. Ситуація з ліжкомісцями у лікарнях, попри два тижні локдауну, все ж почала покращуватися. Але це відбувається вкрай повільно.

За останню добу в Києві від COVID-19 померли 47 пацієнтів. Захворіли 1 457 людей, а одужали лише 713.

У стаціонарах Києва перебуває 4 261 хворий на коронавірус. Стан 3173 пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. 3 728 людей отримують кисневу підтримку. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих.

Актуально! Черкаська та Донецька області можуть скоро опинитися у червоній зоні карантину. У цих регіонах більше ніж три дні перевищені два показники значного поширення COVID-19.

Європарламент обговорить відключення Росії від SWIFT

Джерело: ТСН

Європейський парламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить питання посилення санкції щодо Росії через агресію проти України.

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Хто підтримує фінансові санкції проти Росії

Говоритимуть у Європарламенті й про відключення держави-окупанта від платіжної системи SWIFT. Про це розповів депутат від Литви Андрюс Кубілюс.

За його словами, лідер партійної групи Європейської народної партії Манфред Вебер (представляє Християнських демократів Німеччини), яка є найбільшою в Європарламенті, особисто висловився щодо цього. Мовляв, якщо агресія Москви якось проявиться, то доведеться перейти вже на новий рівень санкцій, зокрема й відключення російської фінансової системи від SWIFT.

Кубілюс наголосив, що деякі серйозні експерти називають це фінансовою "атомною бомбою" щодо економіки Росії.

Що відомо про відключення Росії від SWIFT

У грудні 2020 року ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість відключити Росію від систем SWIFT у рамках нових санкцій за масову хакерську атаку на американські урядові відомства.

Наприкінці березня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росії "потрібно відходити" від використання міжнародних платіжних систем, які "контролює Захід", та переходити до розрахунків в альтернативних доларові валютах.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не заперечував, що Росію можуть відключити від системи SWIFT.

Що таке SWIFT Це – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Вона об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу, дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн.

Жахлива ДТП в Єгипті

Джерело: АР

У Єгипті трапилася жахлива аварія – пасажирський автобус перекинувся, намагаючись обігнати вантажівку.

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Деталі про аварію

ДТП сталася у південній провінції Асьют, за 320 кілометрів на південь від Каїра.

За інформацією місцевого видання El Balad, водій автобуса не помітив вантажівки, якій довелося зупинитися через несправність, й на великій швидкості врізався у неї.

У результаті аварії обидва автомобілі загорілися.

Загинули щонайменше 20 людей, ще 3 потрапили у лікарню.

Зауважимо! Наприкінці березня у єгипетській провінції Сохаг сталася інша моторошна ДТП. Там зіштовхнулися 2 пасажирські потяги. Тоді загинули 19 людей.

Після удару з вантажівкою автобус спалахнув: відео