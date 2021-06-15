Главные новости 15 июня: вето Зеленского, цены на бензин выросли

Владимир Зеленский ветировал закон об ответственности за недостоверное декларирование. Сети АЗС подняли цены на топливо. НАПК считает, что назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза" надо отменить. Рада одобрила налоговую амнистию и закон о разоблачителях коррупции, а также из-за ошибки "Голоса" должна была отсрочить некоторые нормы закона о языке. Такими были главные новости 15 июня.

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Вето Зеленского относительно е-декларирования

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Источник: 24 канал

Верховная Рада 9 июня одобрила законопроект № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование. Некоторые правки к нему вызывали споры. В Офисе Президента в тот же день заявили, что Зеленский не будет подписывать этот документ, хоть и был его инициатором. Поэтому 15 июня он наложил на законопроект вето.

Что предусматривал законопроект

В законопроект нардепы внесли 2 противоречивые правки:

о невозможности наказания за ложь относительно имущества родственников даже, если декларант знает об этом имуществе;

об отмене тюремного заключения, если чиновник умышленно не подаст декларацию.

, что в Украине действовала уголовная ответственность за ложь в декларациях до осени 2020 года. В октябре Конституционный Суд признал статью , которая ее предусматривала неконституционной. Это вызвало возмущение у украинцев и международного сообщества. Вскоре после решения КСУ в Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о восстановлении ответственности за ложь в декларациях.

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АЗС подняли цены на топливо

Источник: enkorr

15 июня плохие новости поступили для автомобилистов: в Украине выросли цены почти на все виды топлива. Стоимость увеличилась из-за ее корректировки в соответствии с постановлением правительства. Цены сразу же подросли у ряда сетей АЗС.

Средние цены на топливо в сетях АЗС

бензин А-92 подорожал на 15 копеек за литр;

бензин А-95 – на 31 копейку;

дизтопливо – на 37 копеек.

Накануне, 14 июня, Министерство экономики обнародовало новые цены на бензин и дизельное топливо в рамках государственного регулирования цен. Поэтому стоимость топлива должна была увеличиться более чем на гривну. Соответственно автомобилистам стоит ожидать и следующего поднятия цен.

НАПК считает назначение Витренко незаконным

Источник: НАПК

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции считают, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой "Нафтогаза" надо отменить, как незаконное. В предписании главы НАПК Александра Новикова говорится о том, что назначение Витренко нарушает закон "О предотвращении коррупции". К тому же там указано, что стоит аннулировать контракт Витренко с Кабмином.

Витренко на предыдущей должности участвовал в принятии решений по "Нафтогазу"

До такого решения дошли после анализа ситуации с Юрием Витренко. Во время выполнения полномочий заместителя министра энергетики с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года Витренко системно готовил решение о деятельности "Нафтогаза". По закону, после увольнения с публичной службы в течение года он не должен был бы руководить организациями, на которые он мог влиять.

Налоговая амнистия, разоблачители коррупции: что приняла Рада в этот день

. 28 апреля Андрея Коболева уволили с должности руководителя "Нафтогаза". Главой правления назначили исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко. Относительно законности этого назначения обращение в НАПК направил Центр противодействия коррупции

Источник: 24 канал

Верховная Рада провела плодотворное пленарное заседание. Оно началось с того, что Василий Вирастюк принес присягу народного депутата. Сопровождали эту официальную часть крики "Ганьба": так нардепы от партии "За майбутнє" не соглашались с решением ЦИК признать Вирастюка победителем довыборов.

Что приняла Рада

Законопроект о налоговой амнистии

Документ предусматривает введение налоговой амнистии активов для детенизации экономики. В соответствии с инициативой с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое специальное добровольное декларирование активов физических лиц. Проведение этой амнистии обусловлено, в частности, введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что усложнит вывод денег в офшоры и другие подобные схемы.

Законопроект о разоблачителях коррупции

В Украине должны создать единый государственный портал сообщений о коррупции. К тому же будет введена ответственность за незаконное использование персональных данных разоблачителей коррупции. Кроме этого от разоблачителей не потребуют объяснений, откуда они взяли данные о коррупции.

Упрощение отбора прокуроров

В первом чтении нардепы одобрили законопроект №5157 о реформе отбора кандидатов на должность прокурора. Документ позволит по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры. Это поможет снизить нагрузку на других работников окружной прокуратуры, ведь можно будет перевести на стажеров несложные уголовные производства и другие незначительные дела.

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Противоречивые инициативы по языковому закону

Впрочем, на заседании случился и скандал. Из-за партии "Голос" на повестке дня Верховной Рады оказались инициативы, касающиеся закона о языке. Так, нардепы должны были рассматривать законопроекты об отсрочке положения языкового закона. Они касались обязательного показа фильмов на телевидении на украинском.

В партии говорят, что случилась "банальная человеческая ошибка". Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в комментарии 24 каналу объяснил, что ему стыдно за такую ситуацию, поэтому просит прощения. В то же время добавил, что на прохождение законов это не повлияет. В конце концов на заседании 15 июня эти вопросы не рассматривали.