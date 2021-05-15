Израиль и Сектор Газа вновь совершили обстрелы в сторону друг друга. На Хмельнитчине произошло ужасное ДТП, в котором погибли 4 человека. В Минздраве озвучили вероятные требования к туристам на летний сезон. Украинцы отмечают День Европы, а Владимир Зеленский заверил, что Украина точно будет в Евросоюзе. Такими были главные новости 15 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Очередные обстрелы Израиля и Сектора Газа

Источник: The Times of Israel

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Обстрелы Израиля

Днем 15 мая из Сектора Газа снова прилетали ракеты. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах. По предварительным данным, ХАМАС выпустил по меньшей мере 30 ракет.

В результате атак боевиков в Рамат-Гане погиб 50-летний мужчина.

В приближенном к Сектору Газа городе Сдерот ракета упала недалеко от дороги, по которой в тот момент ехали машины. Одной из них чудом удалось уцелеть.

Перед автомобилем упала ракета: смотрите видео

Также ракета упала вблизи магазина в IKEA в Ришон ле-Ционе.

Еще одна ракета попала в резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод. После этого произошел масштабный взрыв.

Взрыв из-за попадания ракеты в резервуар с горючим: видео

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Атака Сектора Газа

Источник: Al Arabiya

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Израиль в ответ обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. На этот раз ракеты попали в многоэтажку "Аль-Джаля", где были офисы мировых СМИ, в частности Associated Press, Al Jazeera.

Однако израильская армия предупредила об авиаударе и дала людям час на эвакуацию.

Там подчеркнули, что в здании могли располагаться "киберцентр, вооруженные склады и каналы связи". Кроме того, саму башню боевики ХАМАС, по предварительным данным, использовали в военных целях.

Обстрел многоэтажки в Секторе Газа: смотрите видео

Смертельное ДТП в Хмельницкой области

Источник: полиция Хмельницкой области

Вблизи села Веселовка, в Хмельницкой области, утром 15 мая произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей.

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Детали смертельной аварии

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel.

В результате столкновения все машины загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар.

Есть жертвы ДТП

По предварительным данным, жертвами аварии стали 4 человека.

По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами. Водителя грузовика задержали, продолжаются следственные действия.

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Требования Минздрава к туристам

Источник: ТСН

Учитывая опыт Турции, Украина летом может ввести "сертификаты здоровья". По словам Виктора Ляшко, сейчас украинская власть рассматривает и изучает этот вопрос.

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Опыт Турции

Замглавы Минздрава рассказал, что делегация Центра общественного здоровья недавно посетила Турцию. Там она ознакомилась с опытом этой страны по туризму во время COVID-19.

Обратили внимание, например, на внедрение "сертификатов здоровья" для отелей, которые принимают туристов со всего мира. Делегация готовит предложения по итогам поездки.

Какие варианты рассматривают

взаимная отмена ПЦР-тестов . В Минздраве и других украинских ведомствах будут продумывать, как это организовать.

. В Минздраве и других украинских ведомствах будут продумывать, как это организовать. возможно введение дополнительной, добровольной сертификации, так называемых сертификатов здоровья.​

Главный санитарный врач уточнил, что такой сертификат свидетельствует о негативном тесте на COVID-19 или о вакцинации, или переносе болезни.

Мы рассматриваем определенный сертификат здоровья, который есть в Турции. В частности, с потенциалом его внедрения в Украине на летний период,

– отметил Ляшко.

Кроме этого, он отметил, что сейчас ведется работа над алгоритмами работы ТРЦ в регионах, где вводят красную зону карантина.

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День Европы в Украине

Источник: твиттер Владимира Зеленского

В Украине 15 мая отмечают День Европы. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к гражданам, заверив, что наше государство точно будет в Евросоюзе.

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Мы европейцы, центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и стремлениям. Украина точно будет в ЕС,

– написал президент.

По словам Зеленского, украинцы доказали это на Майдане, а также доказывают ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы.

Впоследствии в своей заметке в телеграме президент поблагодарил государства-члены ЕС, которые поддержали его инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Зеленский убежден, что для этого есть все основания, в частности системная трансформация в Украине.

Что известно о праздновании Дня Европы в Украине

Совет Европы отмечает этот праздник 5 мая, Евросоюз – 9 мая, а Украина – в третью субботу мая.

Праздник установили в Украине с 2003 года, учитывая стратегический курс на европейскую интеграцию.

Традиционно торжественная церемония открытия Дня Европы проходит в Киеве. На Крещатике обустраивается так называемый "европейский городок".