Главные новости 15 мая: обмен обстрелами между Израилем и Сектором Газа, ДТП на Хмельнитчине
Израиль и Сектор Газа вновь совершили обстрелы в сторону друг друга. На Хмельнитчине произошло ужасное ДТП, в котором погибли 4 человека. В Минздраве озвучили вероятные требования к туристам на летний сезон. Украинцы отмечают День Европы, а Владимир Зеленский заверил, что Украина точно будет в Евросоюзе. Такими были главные новости 15 мая.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Очередные обстрелы Израиля и Сектора Газа
Источник: The Times of Israel
Читайте также За ночь по Израилю из Сектора Газа выпустили 200 ракет: боевики выдвинули условия
Обстрелы Израиля
Днем 15 мая из Сектора Газа снова прилетали ракеты. Сирены воздушной тревоги звучали в Тель-Авиве, Холоне, Бат-Яме, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах. По предварительным данным, ХАМАС выпустил по меньшей мере 30 ракет.
В результате атак боевиков в Рамат-Гане погиб 50-летний мужчина.
В приближенном к Сектору Газа городе Сдерот ракета упала недалеко от дороги, по которой в тот момент ехали машины. Одной из них чудом удалось уцелеть.
Перед автомобилем упала ракета: смотрите видео
Также ракета упала вблизи магазина в IKEA в Ришон ле-Ционе.
Еще одна ракета попала в резервуар с горючим на фабрике в порту города Ашдод. После этого произошел масштабный взрыв.
Взрыв из-за попадания ракеты в резервуар с горючим: видео
Атака Сектора Газа
Источник: Al Arabiya
Обратите внимание Самому младшему 4 года: в результате обострения между Израилем и Сектором Газа погибли 42 ребенка
Израиль в ответ обстрелял палестинских боевиков в Секторе Газа. На этот раз ракеты попали в многоэтажку "Аль-Джаля", где были офисы мировых СМИ, в частности Associated Press, Al Jazeera.
Однако израильская армия предупредила об авиаударе и дала людям час на эвакуацию.
Там подчеркнули, что в здании могли располагаться "киберцентр, вооруженные склады и каналы связи". Кроме того, саму башню боевики ХАМАС, по предварительным данным, использовали в военных целях.
Обстрел многоэтажки в Секторе Газа: смотрите видео
Впоследствии израильские военные заявили, что бомбардировали дом лидера ХАМАС – замглавы политбюро боевиков Халиля аль-Хайи.
Удар по дому Халиля аль-Хайи: смотрите видео
Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС: основное
- В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.
- Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.
- После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина регулярно сообщают о жертвах и пострадавших.
Смертельное ДТП в Хмельницкой области
Источник: полиция Хмельницкой области
Вблизи села Веселовка, в Хмельницкой области, утром 15 мая произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей.
Еще одно ДТП На Харьковщине ВАЗ влетел в "ГАЗель": есть погибшие – видео
Детали смертельной аварии
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes и Opel.
В результате столкновения все машины загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар.
Есть жертвы ДТП
По предварительным данным, жертвами аварии стали 4 человека.
По данному факту открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами. Водителя грузовика задержали, продолжаются следственные действия.
Еще один инцидент В Киеве в доме на Вернадского прогремел взрыв: что произошло – видео
Требования Минздрава к туристам
Источник: ТСН
Учитывая опыт Турции, Украина летом может ввести "сертификаты здоровья". По словам Виктора Ляшко, сейчас украинская власть рассматривает и изучает этот вопрос.
Советуем ознакомиться Сертификаты и паспорта вакцинации: как украинцам готовиться к путешествиям
Опыт Турции
Замглавы Минздрава рассказал, что делегация Центра общественного здоровья недавно посетила Турцию. Там она ознакомилась с опытом этой страны по туризму во время COVID-19.
Обратили внимание, например, на внедрение "сертификатов здоровья" для отелей, которые принимают туристов со всего мира. Делегация готовит предложения по итогам поездки.
Какие варианты рассматривают
- взаимная отмена ПЦР-тестов. В Минздраве и других украинских ведомствах будут продумывать, как это организовать.
- возможно введение дополнительной, добровольной сертификации, так называемых сертификатов здоровья.
Главный санитарный врач уточнил, что такой сертификат свидетельствует о негативном тесте на COVID-19 или о вакцинации, или переносе болезни.
Мы рассматриваем определенный сертификат здоровья, который есть в Турции. В частности, с потенциалом его внедрения в Украине на летний период,
– отметил Ляшко.
Кроме этого, он отметил, что сейчас ведется работа над алгоритмами работы ТРЦ в регионах, где вводят красную зону карантина.
К теме Украина не будет белой вороной, – Ляшко о внедрении COVID-сертификатов
День Европы в Украине
Источник: твиттер Владимира Зеленского
В Украине 15 мая отмечают День Европы. По этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к гражданам, заверив, что наше государство точно будет в Евросоюзе.
Узнайте больше Демократия, свобода, равенство и достоинство, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы
Мы европейцы, центр и сердце Европы по географии, духу, ценностям и стремлениям. Украина точно будет в ЕС,
– написал президент.
По словам Зеленского, украинцы доказали это на Майдане, а также доказывают ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и защищая восточную границу Европы.
Впоследствии в своей заметке в телеграме президент поблагодарил государства-члены ЕС, которые поддержали его инициативу и подписали двусторонние декларации о перспективе будущего членства Украины в Евросоюзе. Зеленский убежден, что для этого есть все основания, в частности системная трансформация в Украине.
Что известно о праздновании Дня Европы в Украине
- Совет Европы отмечает этот праздник 5 мая, Евросоюз – 9 мая, а Украина – в третью субботу мая.
- Праздник установили в Украине с 2003 года, учитывая стратегический курс на европейскую интеграцию.
- Традиционно торжественная церемония открытия Дня Европы проходит в Киеве. На Крещатике обустраивается так называемый "европейский городок".
Поделиться новостью