Головні новини 15 травня: обмін обстрілами між Ізраїлем і Сектором Гази, ДТП на Хмельниччині
Ізраїль та Сектор Гази знову здійснили обстріли у сторону один одного. На Хмельниччині сталася жахлива ДТП, в якій загинули 4 людей. У МОЗ озвучили ймовірні вимоги до туристів на літній сезон. Українці відзначають День Європи, а Володимир Зеленський запевнив, що Україна точно буде в Євросоюзі. Такими були головні новини 15 травня.
Джерело:24 канал
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Чергові обстріли Ізраїлю та Сектору Гази
Джерело: The Times of Israel
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Обстріли Ізраїлю
Вдень 15 травня зі Сектору Гази знову прилітали ракети. Сирени повітряної тривоги лунали у Тель-Авіві, Холоні, Бат-Ямі, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах. За попередніми даними, ХАМАС випустив щонайменше 30 ракет.
У результат атак бойовиків у Рамат-Гані загинув 50-річний чоловік.
У наближеному до Сектору Гази місті Сдерот ракета впала неподалік дороги, якою в той момент їхали автівки. Одній із них дивом вдалося вціліти.
Перед автомобілем впала ракета: дивіться відео
Також ракета впала поблизу магазину в IKEA в Рішон ле-Ціоні.
Ще одна ракета влучила у резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод. Після цього стався масштабний вибух.
Вибух через влучання ракети у резервуар з пальним: відео
Атака Сектору Гази
Джерело: Al Arabiya
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Ізраїль у відповідь обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Цього разу ракети потрапили у багатоповерхівку "Аль-Джаля", де були офіси світових ЗМІ, зокрема Associated Press, Al Jazeera.
Однак ізраїльська армія попередила про авіаудар та дала людям годину на евакуацію.
Там наголосили, що у будівлі могли розташовуватися "кіберцентр, збройні склади та канали зв'язку". Крім того, саму вежу бойовики ХАМАС, за попередніми даним, використовували у військових цілях.
Обстріл багатоповерхівки у Секторі Гази: дивіться відео
- У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.
- Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина регулярно повідомляють про жертв і потерпілих.
Смертельна ДТП на Хмельниччині
Джерело: поліція Хмельницької області
Поблизу села Веселівка, що в Хмельницькій області, вранці 15 травня сталася масштабна ДТП за участю 3 автомобілів.
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Деталі смертельної аварії
За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo. Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes та Opel.
У результаті зіткнення усі автівки зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Є жертви ДТП
За попередніми даними, жертвами аварії стали 4 людини.
Наразі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Водія вантажівки затримали, тривають слідчі дії.
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Вимоги МОЗ до туристів
Джерело: ТСН
Враховуючи досвід Туреччини, Україна влітку може запровадити "сертифікати здоров'я". За словами Віктора Ляшка, наразі українська влада розглядає та вивчає це питання.
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Досвід Туреччини
Заступник глави МОЗ розповів, що делегація Центру громадського здоров'я нещодавно відвідала Туреччину. Там вона ознайомилася з досвідом цієї країни щодо туризму у час COVID-19.
Звернули увагу, наприклад, на впровадження "сертифікатів здоров'я" для готелів, які приймають туристів з усього світу. Делегація готує пропозиції за підсумками поїздки.
Які варіанти розглядають
- взаємне скасування ПЛР-тестів. У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати.
- можливе запровадження додаткової, добровільної сертифікації, так званих сертифікатів здоров'я.
Головний санітарний лікар уточнив, що такий сертифікат, який свідчить про негативний тест на COVID-19 або про вакцинацію чи перенесення хвороби.
Ми розглядаємо певний сертифікат здоров'я, який є в Туреччині. Зокрема, з потенціалом його запровадження в Україні на літній період,
– зазначив Ляшко.
Крім цього, він зауважив, що наразі ведеться робота над алгоритмами роботи ТРЦ у регіонах, де запроваджують червону зону карантину.
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День Європи в Україні
Джерело: твіттер Володимира Зеленського
В Україні 15 травня відзначають День Європи. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян, запевнивши, що наша держава точно буде в Євросоюзі.
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Ми європейці, центр та серце Європи за географією, духом, цінностями та прагненнями. Україна точно буде в ЄС,
– написав президент.
За словами Зеленського, українці довели це на Майдані, а також доводять щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність та захищаючи східний кордон Європи.
Згодом у своєму дописі у телеграмі президент подякував державам-членам ЄС, які підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Зеленський переконаний, що для цього є всі підстави, зокрема системна трансформація в Україні.
Що відомо про святкування Дня Європи в Україні
- Рада Європи відзначає це свято 5 травня, Євросоюз – 9 травня, а Україна – у третю суботу травня.
- Свято встановили в Україні з 2003 року, враховуючи стратегічний курс на європейську інтеграцію.
- Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. На Хрещатику облаштовується так зване "Європейське містечко".
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