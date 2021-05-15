Ізраїль та Сектор Гази знову здійснили обстріли у сторону один одного. На Хмельниччині сталася жахлива ДТП, в якій загинули 4 людей. У МОЗ озвучили ймовірні вимоги до туристів на літній сезон. Українці відзначають День Європи, а Володимир Зеленський запевнив, що Україна точно буде в Євросоюзі. Такими були головні новини 15 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Чергові обстріли Ізраїлю та Сектору Гази

Джерело: The Times of Israel

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Обстріли Ізраїлю

Вдень 15 травня зі Сектору Гази знову прилітали ракети. Сирени повітряної тривоги лунали у Тель-Авіві, Холоні, Бат-Ямі, Яффо, Рамат-Гані, Рішон ле-Ціоні та інших населених пунктах. За попередніми даними, ХАМАС випустив щонайменше 30 ракет.

У результат атак бойовиків у Рамат-Гані загинув 50-річний чоловік.

У наближеному до Сектору Гази місті Сдерот ракета впала неподалік дороги, якою в той момент їхали автівки. Одній із них дивом вдалося вціліти.

Перед автомобілем впала ракета: дивіться відео

Також ракета впала поблизу магазину в IKEA в Рішон ле-Ціоні.

Ще одна ракета влучила у резервуар із пальним на фабриці у порту міста Ашдод. Після цього стався масштабний вибух.

Вибух через влучання ракети у резервуар з пальним: відео

Barrages of rockets are being fired non-stop from Gaza into southern Israel.



Tonight, a rocket hit the city of Ashdod—see the damage for yourself.



This won’t go unanswered. pic.twitter.com/2ByndSi79u — Israel Defense Forces (@IDF) May 15, 2021

Атака Сектору Гази

Джерело: Al Arabiya

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Деталі смертельної аварії

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo. Причіп вантажівки перекинувся, притиснувши Mercedes та Opel.

У результаті зіткнення усі автівки зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Є жертви ДТП

За попередніми даними, жертвами аварії стали 4 людини.

Наразі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами. Водія вантажівки затримали, тривають слідчі дії.

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Вимоги МОЗ до туристів

Джерело: ТСН

Враховуючи досвід Туреччини, Україна влітку може запровадити "сертифікати здоров'я". За словами Віктора Ляшка, наразі українська влада розглядає та вивчає це питання.

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Досвід Туреччини

Заступник глави МОЗ розповів, що делегація Центру громадського здоров'я нещодавно відвідала Туреччину. Там вона ознайомилася з досвідом цієї країни щодо туризму у час COVID-19.

Звернули увагу, наприклад, на впровадження "сертифікатів здоров'я" для готелів, які приймають туристів з усього світу. Делегація готує пропозиції за підсумками поїздки.

Які варіанти розглядають

взаємне скасування ПЛР-тестів. У МОЗ та інших українських відомствах продумуватимуть, як це організувати.

можливе запровадження додаткової, добровільної сертифікації, так званих сертифікатів здоров'я.

Головний санітарний лікар уточнив, що такий сертифікат, який свідчить про негативний тест на COVID-19 або про вакцинацію чи перенесення хвороби.

Ми розглядаємо певний сертифікат здоров'я, який є в Туреччині. Зокрема, з потенціалом його запровадження в Україні на літній період,

– зазначив Ляшко.

Крім цього, він зауважив, що наразі ведеться робота над алгоритмами роботи ТРЦ у регіонах, де запроваджують червону зону карантину.

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День Європи в Україні

Джерело: твіттер Володимира Зеленського

В Україні 15 травня відзначають День Європи. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський звернувся до громадян, запевнивши, що наша держава точно буде в Євросоюзі.

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Ми європейці, центр та серце Європи за географією, духом, цінностями та прагненнями. Україна точно буде в ЄС,

– написав президент.

За словами Зеленського, українці довели це на Майдані, а також доводять щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність та захищаючи східний кордон Європи.

Згодом у своєму дописі у телеграмі президент подякував державам-членам ЄС, які підтримали його ініціативу та підписали двосторонні декларації про перспективу майбутнього членства України у Євросоюзі. Зеленський переконаний, що для цього є всі підстави, зокрема системна трансформація в Україні.

Що відомо про святкування Дня Європи в Україні

Рада Європи відзначає це свято 5 травня, Євросоюз – 9 травня, а Україна – у третю суботу травня.

Свято встановили в Україні з 2003 року, враховуючи стратегічний курс на європейську інтеграцію.

Традиційно урочиста церемонія відкриття Дня Європи проходить у Києві. На Хрещатику облаштовується так зване "Європейське містечко".